ХАМАС освободил из заложников двух пожилых гражданок Израиля

Из плена освобождены две заложницы. Они переправлены в Египет, откуда в ближайшее время будут перевезены в Израиль. По заявлению ХАМАС, освобождение произошло при посредничестве Катара и Египта.

В Израиле подтвердили заявление ХАМАС об освобождении двух заложниц - 85-летней Йохевед Лившиц и 79-летней Нурит Купер, сообщают израильские СМИ вечером в понедельник, 23 октября.

Ту же информацию подтверждает египетский телеканал Extra News, сообщая также, что женщин пересадили из автомобиля Красного Креста в машину скорой помощи на КПП Рафах между Египтом и сектором Газа. Позже им помогли забраться в машины скорой помощи и уложили на кровати в ожидании транспортировки в Израиль. Обе женщины - гражданки Израиля, жительницы киббуца Нир-Оз. Их мужья по-прежнему находятся в плену в секторе Газа, сообщают израильские СМИ.

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявляет, что оказал содействие в освобождении двух заложниц и их вывозе за пределы сектора Газа.

Израиль выразил благодарность Египту и МККК

Израиль поблагодарил Египет и Международный Красный Крест за их усилия по освобождению заложниц. В офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в ночь на вторник сообщили, что обе женщины находятся по пути в израильскую больницу, где их дожидаются родственники. "Мы благодарим Египет за его помощь и Красный Крест за его важную роль в спасении жизней", - говорится в сообщении.

ХАМАС: Заложниц освободили по гуманитарным причинам

Согласно заявлению ХАМАС, освобождение двух женщин произошло при посредничестве Катара и Египта. Заложницы были освобождены "несмотря на преступления оккупантов" по "гуманитарным причинам", заявил представитель ХАМАС Абу Обейда в Telegram-канале "Бригад Аль-Кассам".

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном скором освобождении 50 заложников. Ни правительство США, ни Международный Красный Крест первоначально не подтвердили эту информацию. Как сообщила газета The New York Times, Израиль предполагает, что ХАМАС может освободить около 50 заложников, имеющих не только израильское, но и другое гражданство.

В США пока воздерживаются от прогнозов

Первоначально из США не поступало никаких подтверждений о возможном скором освобождении большего числа заложников. Директор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в понедельник, что "на данном этапе процесса не представляется возможным публично сообщать о предпринимаемых усилиях". Он сказал, что в Вашингтоне будут продолжать работать с партнерами в регионе, чтобы сделать все возможное для освобождения заложников.

7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано террористической группировкой в ЕС, США и Израиле, управляющее сектором Газа, устроило массовое убийство мирных жителей на юге Израиля. В ходе этого теракта и в последующие дни погибло более 1400 человек. По данным израильской армии, не менее 222 человек были насильственно вывезены в сектор Газа, в том числе дети и пожилые люди. Среди них несколько граждан Германии. В пятницу, 20 октября, две гражданки США, мать и дочь, были освобождены при посредничестве Катара.

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