NYT: США просят Израиль отложить наземную операцию в Газе

Белый дом хочет выиграть время для переговоров об освобождении заложников, захваченных ХАМАС. При этом США по-прежнему поддерживают планы Израиля войти в Газу и уничтожить ХАМАС, сообщает The New York Times.

Администрация президента США Джо Байдена попросила Израиль отложить начало наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров об освобождении заложников и доставки гуманитарной помощи палестинцам, сообщила вечером в воскресенье, 22 октября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, что освобождение террористической группировкой ХАМАС двух американок заставило США упорнее добиваться отсрочки начала наземной операции в Газе. Один из источников, знакомый с ходом переговоров, сказал, что ХАМАС открыто предупредил, что начало наземной операции сделает освобождение заложников гораздо менее вероятным.

Ранее NYT писала, что американские и другие западные чиновники полагают, что в ходе переговоров ХАМАС может отпустить заложников из числа женщин и детей. В свою очередь высокопоставленный израильский военный говорил, что террористы могут освободить около 50 заложников с двойным гражданством.

Выиграть время для защиты американских объектов

Как отмечает NYT, США стараются выиграть время не только для переговоров по поводу заложников и поставок гуманитарной помощи, но и для усиления защиты американских объектов на Ближнем Востоке на случай нападений, которым они могут подвергнуться после начала наземной операции в секторе Газа.

Базы на Ближнем Востоке, на которых размещены в том числе и американские военные, уже неоднократно подвергались атакам за последние дни. 19 октября авиабазу Айн аль-Асад в Ираке атаковали беспилотники. 22 октября эта же база подверглась ракетному обстрелу.

Американские официальные лица, отмечает NYT, опасаются, что отсрочка наступления в Газе может дать повод говорить, что США контролируют Израиль. Издание в то же время подчеркивает, что США в любом случае по-прежнему поддерживает наземную операцию в секторе Газа и цель Израиля - уничтожить ХАМАС.

Условия Израиля по отмене наземной операции в Газе

Между тем официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус в интервью австралийской медиакомпании ABC заявил, что наземная операция в секторе Газа может быть отменена лишь при условии, что боевики ХАМАС освободят всех заложников и сложат оружие. "Если ХАМАС выйдет из мест, где он прячется, прикрываясь гражданскими, вернет наших заложников и сдастся без условий, тогда война будет окончена", - сказал Конрикус.

По его словам, цель этой войны - ликвидировать ХАМАС, чтобы он больше никогда не мог угрожать израильтянам и не повторил вторжения, которое случилось 7 октября.

Всего, по данным израильских военных, боевики ХАМАС удерживают в заложниках более 200 человек.

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