Кто может стать посредником в войне между ХАМАС и Израилем?

Хотя о желании помочь прекратить насилие на Ближнем Востоке заявляют США, ЕС, Россия и Китай, наблюдатели видят посредниками именно страны региона. Кто может остановить кровопролитие - в обзоре DW.

После жестокого теракта, совершенного боевиками группировки ХАМАС, которую ЕС, США и другие страны считают террористической, на территории Израиля погибло более 1300 человек. Подобных потерь еврейское государство не несло за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня. Кроме того, по разным данным, до 150 человек - израильтяне и граждане иностранных государств - были похищены террористами и находятся в секторе Газа в качества заложников.

В кибуце Кфар-Аза обнаружили тела 200 израильтян, в том числе младенцев, убитых боевиками ХАМАС Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Правительство Израиля официально заявило о переходе страны в состояние войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит мощные удары по сектору Газа, наземная операция против ХАМАС может начаться в любой момент.

Ситуация в регионе обострилась до предела и в случае вмешательства третьих игроков, например поддерживающего ХАМАС Ирана, вполне может перерасти в глобальный вооруженный конфликт. Кто может остановить кровопролитие, выступить в роли посредника - в обзоре DW.

Переговоры должна возглавить региональная держава

Международное сообщество предпринимает попытки урегулировать ситуацию. Различные страны заявили о своем желании содействовать возвращению заложников в Израиль, обеспечить гуманитарный коридор для палестинского гражданского населения и договориться о прекращении огня. Среди тех, кто уже готов оказать помощь в разрешении конфликта, - США, ЕС, Россия и Китай.

Однако, по мнению Санам Вакил, директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке британского аналитического центра Chatham House, именно страны Ближнего Востока должны взять на себя ведущую роль в переговорах. "Роль США, Китая и других международных игроков может оставаться значительной. Но лидировать должны страны [региона]", - отметила она.

Египет от принципов не отказывается

Соседствующий с Израилем Египет тесно вовлечен в ситуацию, поскольку контролирует единственный, кроме израильского, пограничный пункт, через который жители сектора Газа могут его покинуть.

Пограничный пункт пропуска Рафах на границе Египта и сектора Газа (фото из архива) Фото: Mustafa Hassona/AA/picture alliance

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступает за пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа через пограничный пункт Рафах и готов содействовать ВОЗ, ООН и Красному Кресту, заявившим ранее о готовности предоставить ее в случае создания гуманитарных коридоров. Единственное, чего Египет не хочет, так это впускать беженцев на свою территорию. Ранее, в 2008 году, когда Израиль впервые ввел блокаду сектора, палестинцы бежали именно в Египет.

Такая двойственная позиция соответствует основополагающему подходу Египта к многолетнему конфликту на Ближнем Востоке. Первое: палестинцы и израильтяне должны сами решать свои проблемы. Второе: палестинцы не должны быть вынуждены бежать из своих домов.

Кроме того, ас-Сиси рассматривает ХАМАС как угрозу безопасности - он считает это радикальное движение близким к одному из своих главных внутренних политических врагов, группировке "Братья мусульмане".

Однако все может измениться, если ситуация еще больше ухудшится и тысячи отчаявшихся жителей Газы попытаются пересечь египетскую границу. В случае ухудшения ситуации Египет может быть вынужден принять палестинских беженцев, отмечает независимое египетское издание Mada Masr.

Иордания: ровные отношения с Израилем, проблемы с ХАМАС

Королевство Иордания также граничит с Израилем. С 1994 года, в рамках иордано-израильского мирного соглашения, королевская семья Иордании является хранителем некоторых священных мусульманских и христианских объектов в Иерусалиме.

Кроме того, у Иордании хорошие отношения с США, ЕС и рядом арабских стран. Амман одним из первых отправил в Египет самолет с гуманитарной помощью для сектора Газа, а также пожертвовал 4,3 млн долларов на усилия ООН в секторе. Однако, по мнению некоторых аналитиков, у Иордании не очень хорошие отношения с ХАМАС.

Король Абдалла II является убежденным сторонником принципа "два государства для двух народов", подразумевающего сосуществование на Ближнем Востоке двух независимых стран: Израиля и Палестины. Большинство экспертов признают, что концепция двух государств уже много лет не является жизнеспособной.

Катар уже выступал посредником между ХАМАС и Израилем

Катар, пожалуй, имеет самые тесные связи с ХАМАС из всех региональных игроков. В небольшом, богатом нефтью и газом государстве Персидского залива находится офис исламистов, в Дохе проживают некоторые высокопоставленные чиновники ХАМАС, а политический лидер группировки уроженец Газы Исмаил Хания с 2020 года живет между Катаром и Турцией, не имея возможности свободно перемещаться через египетский пограничный пункт.

Живущий между Катаром и Турцией политический лидер ХАМАС Исмаил Хания и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива) Фото: picture-alliance/AP Photo

9 октября информационное агентство Reuters сообщило, что Катар ведет переговоры с ХАМАС, пытаясь договориться об обмене удерживаемых боевиками заложников на 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. В Израиле опровергли эту информацию.

Ранее Катар уже выступал посредником между ХАМАС и Израилем, а также помогал организовать переговоры между Ираном - одним из основных сторонников ХАМАС - и США.

Связи Турции с ХАМАС

В Турции, стране - члене НАТО, также располагаются офисы ХАМАС, а в недавнем прошлом высокопоставленных палестинских лидеров приглашали на переговоры в Стамбул. В отличие от своих союзников в Европе и США, Турция не считает ХАМАС террористической организацией.

Турецко-израильские отношения оставались напряженными с 2010 года, после конфликта с так называемой "флотилией свободы" - конвоя судов, пытавшегося нелегально доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. В результате штурма израильским спецназом одного из кораблей тогда погибли 8 турецких граждан, еще один человек пропал без вести. Нормализация отношений между двумя странами произошла только в 2022 году.

После нападения ХАМАС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил ответные бомбардировки Израилем сектора Газа, назвав их "кровавой бойней". Кроме того, он подверг критике решение США перебросить в регион авианосную группу.

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