В США подтвердили освобождение боевиками ХАМАС двух заложниц

Власти Израиля и США подтвердили, что боевики ХАМАС освободили из своего плена американских гражданок Джудит и Натали Раанан. Это первые заложники, освобожденные террористическим движением с 7 октября.

Власти Израиля и США подтвердили, что боевики радикального исламистского движения ХАМАС освободили из своего плена двух заложниц - американских гражданок. Речь идет о жительницах Чикаго, Джудит (Юдит) Раанан и ее 17-летней дочери Натали Раанан, сообщило в пятницу, 20 октября, израильское правительство. Мать и дочь недавно приехали в Израиль к родным и были захвачены в плен в кибуце Нахаль-Оз на юге страны 7 октября, когда на территорию Израиля проникли сотни боевиков ХАМАС, признанного в Израиле, США и Евросоюзе террористической организацией.

Об освобождении двух заложниц первым сообщило само движение ХАМАС, заявив, что сделало это по "гуманитарным соображениям" и благодаря усилиям Катара. Позже власти Израиля подтвердили, что Джудит и Натали были переданы на границе сектора Газа и Израиля бригадному генералу Галу Хиршу и находятся на пути к военной базе в центре страны, где их ждут родственники. Это первый случай освобождения заложников боевиками ХАМАС с 7 октября.

Президент США Джо Байден приветствовал освобождение заложниц, отметив, что те "за последние 14 дней пережили ужасное испытание", и поблагодарив правительства Израиля и Катара за помощь. Глава Белого дома также заявил, что в Вашингтоне "круглые сутки" работают над тем, чтобы и остальные заложники вышли из плена, передает агентство AP.

Штайнмайер встретился с родственниками немцев, захваченных в секторе Газа

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) 20 октября встретился с родственниками немцев, похищенных в секторе Газа, и заверил, что правительство ФРГ делает все возможное для освобождения их родных, для чего "находится в тесном контакте со всеми ключевыми игроками в регионе и за его пределами". Штайнмайер призвал боевиков ХАМАС "остановить варварство" и отпустить захваченных людей.

Глава германского государства также осудил недавние нападения на еврейские учреждения в ФРГ, в том числе на синагогу в Берлине, назвав их "позором для Германии".

ЦАХАЛ считает, что большинство заложников живы

По оценке израильских военных, большинство из примерно 200 заложников, захваченных членами ХАМАС в ходе нападения на Израиль, находятся в живых. Согласно заявлению, распространенному 20 октября Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), среди них - более 20 несовершеннолетних и около 10-20 человек в возрасте старше 60 лет. ЦАХАЛ заявил, что на территорию сектора Газа были вывезены также тела убитых. Кроме того, от 100 до 200 человек числятся пропавшими без вести после нападения, в ходе которого были убиты около 1400 израильтян.

Смотрите также: