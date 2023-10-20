Штайнмайер встретился с родными захваченных ХАМАС заложников

"Берлин делает все возможное для освобождения ваших родственников", - заявил Штайнмайер на встрече с родными захваченных в Израиле заложников - граждан Германии. Он назвал позором нападения на еврейские учреждения в ФРГ.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заверил родственников немецких граждан, захваченных в заложники террористическим движением ХАМАС, в полной поддержке со стороны Германии. "Правительство Германии делает все возможное, чтобы добиться освобождения ваших родственников", - заявил он в пятницу, 20 октября, на встрече в своей официальной резиденции, дворце Бельвю, с родственниками немцев, похищенных в секторе Газа.

Глава германского государства также осудил недавние нападения на еврейские учреждения в ФРГ, в том числе на синагогу в Берлине, назвав их "позором для Германии".

Штайнмайер призвал террористов ХАМАС немедленно освободить заложников. "Весь мир наблюдает за этим преступлением, - заявил он. - Остановите варварство и освободите невинных людей!" По его словам, Германия "находится в тесном контакте со всеми ключевыми игроками в регионе и за его пределами" в попытках добиться освобождения пленников.

Федеральный президент с особенным огорчением отметил, что среди заложников были люди, чьи семьи "в свое время преследовались национал-социалистами и были изгнаны со своей тогдашней родины - из Германии". Однако тот факт, что многие израильтяне - потомки этих семей вновь стали гражданами Германии, говорит о "бесконечно большом доверии".

Германия твердо стоит на стороне Израиля

По словам Штайнмайера, Германия "в это трудное время твердо стоит на стороне Израиля", который имеет "право, а по отношению к своим гражданам и обязанность защищаться от террора". В то же время Германия выступает за защиту гражданского населения, оказание гуманитарной помощи и создание гуманитарных коридоров для жителей сектора Газа, подчеркнул Штайнмайер.

Среди приблизительно 200 заложников, увезенных террористами ХАМАС из Израиля в сектор Газа, несколько человек обладают немецким паспортом. МИД в Берлине говорит в общей сложности о восьми случаях, причем в одном из них речь может идти о нескольких членах одной семьи. Большинство из похищенных граждан ФРГ имеют двойное гражданство, передает агентство AFP. В воскресенье, 22 октября, в Берлине пройдет митинг солидарности, организованный широким альянсом партий и организаций, в котором, как ожидается, примут участие и родственники заложников, имеющих немецкое гражданство.

ЦАХАЛ считает, что большинство заложников живы

По оценке израильских военных, большинство из примерно 200 заложников, захваченных террористами ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября, находятся в живых. Согласно заявлению, распространенному 20 октября Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), среди них - более 20 несовершеннолетних и порядка 10-20 человек в возрасте старше 60 лет. ЦАХАЛ заявил, что на территорию сектора Газа были вывезены также тела убитых. Кроме того, от 100 до 200 человек числятся пропавшими без вести после нападения, в ходе которого были убиты около 1400 израильтян.

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