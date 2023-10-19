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Глава Минобороны ФРГ: Приоритет - освобождение заложников

Сергей Ромашенко
19 октября 2023 г.

Глава Минобороны ФРГ Писториус в ходе визита в Израиль заверил эту страну в поддержке со стороны Германии. Берлин готов оказать помощь израильской армии путем поставок ей военной техники, сказал он.

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Министры обороны Израиля и ФРГ Йоав Галант и Борис Писториус
Министры обороны Израиля и ФРГ Йоав Галант (слева) и Борис Писториус (фото из архива)Фото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Doris Pistorius) в ходе визита в Тель-Авив в четверг, 19 октября, заверил своего израильского коллегу Йоава Галанта в поддержке борьбы Израиля против террористической организации ХАМАС. В то же время Писториус отметил, что самой неотложной задачей является освобождение заложников, захваченных палестинскими боевиками.

"Германия намерена оказывать поддержку и в этой сфере и готова поддержать израильскую армию поставками военной техники. Правительство ФРГ находится на стороне Израиля. То, что начал ХАМАС, не имеет ничего общего с войной. Это террористический акт. Эта бесчеловечная жестокость глубоко потрясла нас в Германии", - сказал Писториус.

"Мысленно я с заложниками и их родственникам, которые сейчас умирают от беспокойства. Я сам и все наше федеральное правительство полны решимости освободить этих людей из плена и мучений", - заявил министр обороны ФРГ. После встречи с Галантом, Писториус повидался с семьями заложников.

Израиль пообещал решительные меры против террористов ХАМАС

Со своей стороны Йоав Галант сказал, что Израиль осознает колоссальную ответственность и прилагает усилия с целью избежать жертв среди гражданского населения, как это предписывают нормы международного права. Одновременно он пообещал принять против террористов решительные меры.

"Для израильской армии "Больше никогда" - не просто лозунг, а обязательство. Израиль подвергся жестокому нападению со стороны "Исламского государства" - ХАМАС в Газе. Мы сделаем все, чтобы уничтожить ХАМАС, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть наших заложников домой", - подчеркнул глава Минобороны Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек.

Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС. Израильская армия также готовится к масштабному наступлению в секторе Газа с целью ликвидации этой террористической группировки.

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