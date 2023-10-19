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Семьи немецких заложников ХАМАС просят Германию о помощи

Сергей Ромашенко
19 октября 2023 г.

Родственники немцев, захваченных боевиками ХАМАС в качестве заложников, встретились с председателем бундестага ФРГ Бербель Бас. Они призвали Германию сделать все возможное для оказания помощи заложникам.

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Родственники заложников встретились с председателем бундестага Бербель Бас (третья справа)
Родственники заложников встретились с председателем бундестага Бербель Бас (третья справа)Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Родственники граждан Германии, которые были захвачены боевиками палестинского террористического движения ХАМАС в качестве заложников, в четверг, 19 октября, встретились с председателем германского бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) и призвали Германию оказать более широкую помощь.

"Мы говорили о том, что мы действительно ожидаем, что Германия будет не только стоять на стороне Израиля и встанет на нашу сторону, но и проявит активность и возьмет на себя роль в этой войне", - рассказала Рони Роман (Roni Roman), у которой сестра с ребенком находятся в плену у боевиков ХАМАС.

Незамедлительно вернуть заложников в Германию

Роман призвала Германию незамедлительно позаботиться о предоставлении заложникам медицинской помощи. Она также подчеркнула, что важно получить доказательства того, что пленники живы, и как можно скорее доставить их в Германию. "Нам нужно, чтобы Германия действительно действовала быстро. У нас истекает время. Есть родственники, о которых мы знаем, что они похищены, но мы уже несколько недель не знаем, как они себя чувствуют", - сказала Рони Роман.

Террористы ХАМАС 7 октября совершили масштабное нападение на Израиль и захватили, по данным израильской стороны, более 200 заложников. В результате нападения палестинских боевиков погибли более 1400 человек. Израильская армия накануне подтвердила, что семьи 203 человек уже оповещены о похищении их родственников. Среди заложников есть немцы, с которыми правительство Германии до сих пор не может установить контакт.

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