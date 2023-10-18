В Берлине волна пропалестинских акций и антисемитизма

Попытка поджога синагоги и горящие баррикады: в столице Германии эскалация насилия после попадания ракеты в больницу в Газе. Полиция расследует многочисленные правонарушения.

Вначале была бесплатная раздача восточных сладостей на радостях, что боевики группировки ХАМАС, признанной ЕС, США и Германией террористической организаицей, напали на Израиль и убили большое число мирных жителей; затем писались антисемитские лозунги и срывались израильские флаги, теперь пылают баррикады, в полицейских летят камни, а в здание еврейской общины - бутылки с зажигательной смесью.

Две попытки нападения на еврейский центр

Берлин стал в Германии бесспорным центром пропалестинских акций и антисемитских выходок, хотя их волна после 7 октября нарастала и в других немецких городах. После того, как во вторник, 17 октября, в секторе Газа в больницу Аль-Ахли попала ракета и унесла жизни сотен человек (палестинцы обвиняют Израиль, тот утверждает, что ракету неудачно запустила террористическая организация "Исламский джихад "), в столице ФРГ начала ускоренно раскручиваться спираль насилия.

Спонтанный пропалестинский митинг у Бранденбургских ворот вечером 17 октября 2023 года Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией происходили вечером во вторник и в ночь на среду в двух точках Берлина. Сначала в самом центре, у Бранденбургских ворот, после мирного пикета в память о погибших палестинцах несколько сот человек воспротивились призывам полицейских разойтись и оказали им сопротивление. По данным СМИ, некоторые демонстранты пытались прорваться к расположенному рядом мемориалу жертвам Холокоста, но полиция этого не допустила.

В ночь на 18 октября пропалестинские демонстранты в берлинском районе Нойкёльн обстреливали полицию пиротехникой Фото: TNN/picture alliance

Позднее в берлинском районе Нойкёльн, где живет большое число арабских мигрантов, участники несанкционированной акции, по данным полиции, подожгли сооруженные ими баррикады, а также детскую площадку, бросали в полицейских камни и запускали в них пиротехнику. Центром событий вновь стала улица Зонненаллее, где еще 7 октября активисты близкой к ХАМАС организации "Самидун" раздавали сладости по случаю нападения ХАМАС на Израиль, а затем произошли первые стычки с полицией.

Около 4 часов утра в центральном районе Берлин-Митте неизвестные лица бросили в сторону здания еврейской общины, где в частности находятся синагога и детский сад, две бутылки с зажигательной смесью, которые, однако, не долетели и разбились на мостовой, где вскоре потухли.

18 октября еврейский центр в Берлине после утренней попытки поджога продолжил в необычной обстановке обычную работу Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Около 8 часов утра на том же месте произошел другой инцидент. Подъехавший на электросамокате 30-летний мужчина неожиданно бросился к зданию, но был остановлен полицией. По ее данным, он оказал сопротивление и выкрикивал антиизраильские лозунги. После установлении его личности его отпустили, однако расследование случившегося, как и попытки поджога, передали спецотделу полиции, занимающемуся уголовными преступлениями на политической почве.

Несанкционированный митинг в центре Берлина

Ранее, в понедельник 16 октября, берлинская полиция сообщила, что на территории всего города фиксирует появление антиизраильских и пропалестинских надписей. В Нойкёльне неизвестный бросил в сторону говорившей на иврите пары пиротехнику, но никто не пострадал. Перед ратушей в Моабите молодые люди оскорбляли сотрудника районной администрации, поднимавшего израильский флаг, а затем пытались его сорвать.

В воскресенье вечером был случай запугивания посетителей еврейского ресторана. В его окна били кулаками и плевались возвращавшиеся домой участники несанкционированного пропалестинского митинга, прекращенного полицией. К тому же они "жестами изображали, как целятся из автомата в посетителей", а затем разбежались, рассказали свидетели срочно вызванной полиции.

Участницы пропалестинского несанкционированного митинга на Потсдамской площади в Берлине, 15 октября 2023 года Фото: CHRISTIAN MANG/REUTERS

В этом несанкционированном митинге участвовало в воскресенье, 15 октября, около тысячи человек, некоторые из его участников призывали к уничтожению Израиля. Все происходило на Потсдамской площади, одной из центральных в Берлине. После неоднократных призывов разойтись полиция очистила площадь, при этом в нее бросали бутылки и запускали пиротехнику. В ходе столкновений с собравшимися были ранены 24 полицейских. Возбуждено 76 уголовных и 68 административных дел.

Надругательство над флагом Израиля

Сообщения о пропалестинских акциях поступают и из других немецких городов, но они, как правило, менее крупные, чем в Берлине, и чаще всего ненасильственные.

Так, вечером во вторник после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа спонтанные мирные митинги прошли, к примеру, на западе Германии в Ахене, где собралось около 200 человек, в Дортмунде, Дюссельдорфе и Эссене, где на улицу вышли примерно по 100 демонстрантов, или на юго-западе страны в Штутгарте и Мангейме, где полиция насчитала от 40 до 60 присутствующих. Однако в субботу, 14 октября, на несанкционированном пропалестинском митинге во Франкфурте-на-Майне были задержаны более 300 человек.

Пропалестинский митинг в Кёльне 15 октября Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Из разных концов Германии поступают также сообщения о проявлениях антисемитизма. Так, фиксируются попытки сорвать израильские флаги, которые мэрии разных городов подняли в знак солидарности с Израилем после кровавого нападения террористов ХАМАС. Такие случае были, к примеру, в западногерманских городах Ахен и Мёрс, а также в Мюнстере, где неизвестные даже сломали ради этого флагшток. В восточногерманском Шверине флаг сорвал 17-летний беженец из Ирака, которого полиции удалось задержать.

Политики ФРГ резко осуждают случившееся

Под впечатлением от всех этих событий в бундестаге в среду, 18 октября, прошли дебаты под девизом "Пресекать в Германии восхваление террора и решительно бороться с антисемитизмом", в ходе которых представители разных партий в частности резко осудили ночную попытку поджога берлинской синагоги.

Однако многие ведущие немецкие политики сделали это еще до парламентского заседания. Так, находящийся в Каире с визитом канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) написал в социальной сети X (раньше Twitter): "Теракты против еврейских учреждений, разгул насилия на наших улицах - это человеконенавистничество, это отвратительно, мы не будем такое терпеть".

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