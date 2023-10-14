Пропалестинский митинг во Франкфурте: 300 человек задержаны

Около 600 людей собрались на митинг в поддержку палестинцев во Франкфурте-на-Майне, несмотря на запрет акции. Полиция разогнала участников с центральной площади города.

Полиция во Франкфурте-на-Майне задержала более 300 участников пропалестинской демонстрации, прошедшей в городе в субботу, 14 октября. До этого административный суд города запретил проведение акции, но демонстранты все же попытались собраться на центральной площади города, после чего были разогнаны полицией.

Когда полиция вытеснила митингующих с площади, они прошлись по улицам Франкфурта шествием, выкрикивая различные лозунги, среди которых популярным был "Германия финансирует, Израиль бомбит".

По данным таблоида Bild, в акции приняли участие около 600 человек. При этом полицейские задержали около половины от этого числа: часть - за отказ от требования покинуть территорию площади, а более десяти - за сопротивление и нападение на полицейских. Также был задержан предположительный организатор мероприятия.

Одновременно с этим в городе прошли демонстрации против антисемитизма и в поддержку Израиля, но столкновений между участниками акций удалось избежать. По данным правоохранителей, во время одного из мероприятий был лишь "поврежден" израильский флаг.

В Дюссельдорфе активисты попытались сорвать пропалестинскую акцию

Демонстрации в поддержку палестинцев и сектора Газа прошли и в других городах Германии. В Дюссельдорфе такая акция собрала несколько сотен участников. По данным издания Bild, в ходе митинга неоднократно звучали призывы "Свободу Палестине" и выкрики "Аллах акбар".

Сообщается, что в начале акции около десяти "контрдемонстрантов" развернули флаг Израиля перед собравшимися. Полицейским удалось вмешаться в конфликт и защитить произраильских активистов.

Суды в Германии запрещают пропалестинские акции

За день до проведения митинга административный суд федеральной земли Гессен подтвердил ранее установленный властями Франкфурта запрет на проведение акции "Свободу Палестине". Суд обосновал решение непосредственной угрозой общественной безопасности после событий, происходивших на подобных собраниях в прошлом.

Мотивируя запрет, суд также отметил, что на митинге "следует ожидать крайне антиизраильских и антисемитских заявлений - вплоть до отрицания права Израиля на существование".

Ранее такой же запрет полиции на пропалестинские акции подтвердил суд Берлина. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), в свою очередь, пригрозила жесткими мерами сторонникам ХАМАС и призвала власти федеральных земель последовательно пресекать демонстрации и митинги, на которых прославляются преступления этой террористической организации.

В то же время заместитель председателя христианско-демократической фракции в бундестаге Андреа Линдхольц (Andrea Lindholz) призвала запретить деятельность ХАМАС. "По данным Федерального ведомства по охране конституции, в настоящее время около 450 сторонников ХАМАС распространяют пропаганду, собирают пожертвования и вербуют новых сторонников. Министр внутренних дел должна как можно скорее ввести соответствующий запрет", - подчеркнула она.

О недопустимости проведения демонстраций в поддержку ХАМАС на фоне эскалации, возникшей после масштабного нападения боевиков на Израиль, ранее заявлял и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он пообещал пресекать правонарушения и попросил "поддержки всех граждан, чтобы мы могли вместе гарантировать безопасность наших сограждан-евреев и чтобы мы также проявили солидарность с ними". Шольц отмечал, что в место Германии "в этот момент" может быть "только на стороне Израиля".

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