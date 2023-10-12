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Шольц призвал к солидарности с еврейским населением ФРГ

Жан Рофе
12 октября 2023 г.

Канцлер ФРГ заявил о недопустимости демонстраций в поддержку ХАМАС, пообещав жестко пресекать любые правонарушения.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (фото из архива)
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: John Mcdougal/AFP via Getty Images

В связи с напряженностью, возникшей после нападения ХАМАС на Израиль, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) обратился за помощью к жителям Германии. "Я прошу поддержки всех граждан, чтобы мы могли вместе гарантировать безопасность наших сограждан-евреев и чтобы мы также проявили солидарность с ними", - заявил Шольц в эфире программы Tagesthemen немецкого общественно-правового канала ARD, вышедшей в среду, 11 октября.

Глава германского правительства. также осудил пропалестинские демонстрации в ФРГ, на которых звучали антисемитские призывы. "Мы не можем с этим мириться", - сказал он, добавив, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

Акции в поддержку ХАМАС в Берлине

После атаки ХАМАС на Израиль, в ходе которой были убиты более 1000 мирных жителей, в Берлине неоднократно проходили демонстрации в поддержку боевиков палестинского движения. Так, в день атаки 7 октября некоторые жители столицы, радуясь нападению, раздавали сладости на улицах района Нойкёльн, где проживает много мигрантов из арабских стран. Акцию устроила близкая к леворадикальному Народному фронту освобождения Палестины (НФОП) организация "Самидун".

Административный суд Берлина 11 октября подтвердил запрет на проведение в немецкой столице пропалестинских демонстраций. Днем ранее полиция Берлина сообщила, что "митинг солидарности с Палестиной", парад в районе Нойкёльн, а также все другие подобные мероприятия запрещены, поскольку их проведение "представляет угрозу для общественной безопасности".

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