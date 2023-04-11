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Полицейские в Берлине (фото из архива)Фото: Reuhl/Fotostand/picture alliance
ОбществоГермания

Полиция расследует пропалестинский митинг в Берлине

Жан Рофе
42 мин. назад

Сотни человек в выходные устроили демонстрацию в двух берлинских районах в поддержку палестинского народа. Они выкрикивали антиизраильские и антисемитские лозунги.

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Пропалестинская демонстрация в Берлине в минувшие выходные вызвала шквал возмущения в ФРГ. Как сообщила в понедельник, 10 апреля, сенатор по внутренним делам германской столицы Ирис Шпрангер (Iris Spranger), подразделение Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), занимающееся борьбой с политически мотивированной преступностью, начало расследование по делу о подстрекательстве к межнациональной розни.

"Я осуждаю любые антисемитские угрозы и высказывания. В нашем обществе нет места ненависти", - написала Шпрангер в Twitter, добавив, что "уже проведена оценка первых улик".

Сотрудники полиции не вмешивались

В рамках расследования будут проанализированы видеозаписи, пишет агентство epd со ссылкой на пресс-секретаря полиции Берлина. По данным правоохранительных органов, 8 апреля около 500 человек вышли на демонстрацию в берлинских районах Кройцберг и Нойкёльн в знак солидарности с палестинским народом и против Израиля. Поводом для митинга послужили, среди прочего, продолжающиеся столкновения у мечети "Аль-Акса" в Иерусалиме.

На месте дежурили около 250 полицейских, в том числе переводчики. Однако, как сообщается, они не вмешивались в происходящее.

Организация democ., объединяющая журналистов, ученых и работников СМИ, опубликовала в Twitter видеозапись, которая по ее данным, была сделана во время демонстрации. Она заявила о примерно 300 участниках.

Демонстранты выкрикивали антисемитские лозунги

Во время демонстрации "выкрикивались антисемитские, подстрекательские лозунги, такие как "Смерть евреям! Смерть Израилю!", заявил президент Немецко-израильского общества (DIG) Фолькер Бек (Volker Beck). По его словам, "совершенно непонятно", почему митинг не был разогнан.

Бек также обратился к министру внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) с просьбой проверить возможность запрета организации Samidoun, которая созывала людей на демонстрацию.

Посол Израиля в ФРГ осудил протестующих

Посол Израиля в ФРГ Рон Просор резко осудил протестующих, заявив, что они "злоупотребляют свободами Германии и без обиняков призывают к уничтожению Израиля и евреев". "Они пренебрегают демократическими ценностями в Германии и не только пересекают все возможные красные линии, но и "плюют в колодец, из которого пьют", - написал он в Twitter.

Фезер, в свою очередь, указала на необходимость быстро и решительно провести расследование. "Подстрекатели должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - подчеркнула она, раскритиковав "крайне бесчеловечные, антисемитские и антиизраильские лозунги".

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