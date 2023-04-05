В Иерусалиме произошли столкновения на Храмовой горе

В мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

В Иерусалиме, в мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и силами охраны порядка Израиля. Как сообщило в среду, 5 апреля, агентство AP, палестинские подростки начали бросать в израильтян камни и петарды, полицейские в ответ применили светошумовые гранаты. Поводом для беспорядков послужила полицейская операция по выдворению из храма группы молодежи, принесшей в храм пиротехнику, палки и камни.

Радикальное исламистское движение ХАМАС призвало молодежь на Западном берегу реки Иордан встать на защиту мечети "Аль-Акса". Боевики движение в Секторе Газа совершили ракетный обстрел южной части Израиля, в ответ последовал израильский авиаудар.

Новый виток эскалации напряженности совпал по времени с мусульманским месяцем поста Рамадан, между тем жители Израиля в свою очередь готовятся отпраздновать Песах.

Израильская полиция опубликовала видеозаписи, на которых видно, как внутри мечети взрываются фейерверки, собравшиеся там бросают камни. На другой записи видно, как полицейские с щитами идут через мечеть под шквалом фейерверков. На кадрах видны забаррикадированная дверь мечети и коробки с фейерверками на полу, затем полицейские выводят минимум пять человек на улицу в наручниках.

В полиции Израиля позднее заявили, что арестовали свыше 350 человек, передало агентство AFP.

Правительство Нетаньяху хочет проводить политику расширения поселений на Западном берегу

В конце декабря 2022 года было приведено к присяге новое правительство Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, вернувшийся на пост главы кабмина после полуторагодичного пребывания в оппозиции, представил 33 члена кабинета, в том числе - из правонационалистической религиозной коалиции. По оценкам экспертов, это - самое правое правительство за всю историю Израиля. В его состав впервые вошли правые экстремисты и лица с судимостью.

Новое правительство объявило о намерении проводить политику расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Власти Евросоюза 28 января призвали Израиль и палестинскую сторону "сделать все возможное, чтобы разрядить ситуацию и перезапустить координирование в сфере безопасности, необходимое для предотвращения актов насилия в будущем".

Израиль установил военный контроль над Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом в 1967 году. На сегодняшний день там проживают более 600 тысяч еврейских поселенцев. Палестинцы хотят создать на этих территориях независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

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