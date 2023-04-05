  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Мечеть "Аль-Акса" на Храмовой горе
Мечеть "Аль-Акса" на Храмовой горе (фото из архива)Фото: Schoening/imageBROKER/picture alliance
ПолитикаИзраиль

В Иерусалиме произошли столкновения на Храмовой горе

Екатерина Венкина
53 мин. назад

В мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.

https://p.dw.com/p/4Phno

В Иерусалиме, в мечети "Аль-Акса" на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и силами охраны порядка Израиля. Как сообщило в среду, 5 апреля, агентство AP, палестинские подростки начали бросать в израильтян камни и петарды, полицейские в ответ применили светошумовые гранаты. Поводом для беспорядков послужила полицейская операция по выдворению из храма группы молодежи, принесшей в храм пиротехнику, палки и камни.  

Радикальное исламистское движение ХАМАС призвало молодежь на Западном берегу реки Иордан встать на защиту мечети "Аль-Акса". Боевики движение в Секторе Газа совершили ракетный обстрел южной части Израиля, в ответ последовал израильский авиаудар.

Новый виток эскалации напряженности совпал по времени с мусульманским месяцем поста Рамадан, между тем жители Израиля в свою очередь готовятся отпраздновать Песах.

Израильская полиция опубликовала видеозаписи, на которых видно, как внутри мечети взрываются фейерверки, собравшиеся там бросают камни. На другой записи видно, как полицейские с щитами идут через мечеть под шквалом фейерверков. На кадрах видны забаррикадированная дверь мечети и коробки с фейерверками на полу, затем полицейские выводят минимум пять человек на улицу в наручниках.

В полиции Израиля позднее заявили, что арестовали свыше 350 человек, передало агентство AFP.

Правительство Нетаньяху хочет проводить политику расширения поселений на Западном берегу

В конце декабря 2022 года было приведено к присяге новое правительство Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, вернувшийся на пост главы кабмина после полуторагодичного пребывания в оппозиции, представил 33 члена кабинета, в том числе - из правонационалистической религиозной коалиции. По оценкам экспертов, это - самое правое правительство за всю историю Израиля. В его состав впервые вошли правые экстремисты и лица с судимостью.

Новое правительство объявило о намерении проводить политику расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Власти Евросоюза 28 января призвали Израиль и палестинскую сторону "сделать все возможное, чтобы разрядить ситуацию и перезапустить координирование в сфере безопасности, необходимое для предотвращения актов насилия в будущем".

Израиль установил военный контроль над Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом в 1967 году. На сегодняшний день там проживают более 600 тысяч еврейских поселенцев. Палестинцы хотят создать на этих территориях независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Смотрите также:

Россияне бегут от мобилизации

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Омикрон наносит удар по Израилю

Омикрон наносит удар по Израилю

Израиль был одной из первых стран, где вакцинировали все взрослое население. Однако с появлением омикрона старые меры израильских властей уже не помогают.
Политика12 января 2022 г.03:21 мин.
external

Израиль - новый дом для беженцев из Украины

Израиль - новый дом для беженцев из Украины

В Израиле действует закон "о возвращении" для всех, кто еврей или имеет еврейских родственников. Благодаря этому закону десятки тысяч украинцев теперь могут обрести новую родину.
Политика25 марта 2022 г.02:28 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский

Представитель Дуды: Зеленский прибыл в Польшу

Конфликты4 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: мужчина с сигатерой во рту и ящиком с инструментами стоит перед трансформаторной будкой. На ней надпись: "Искусственный интеллект. Не влезай! Убьет!"

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Цифровые технологии18 ч. назад
Медицинские исследования

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

Общество21 ч. назад
Приемный терминал газопровода "Северный поток" в немецком Лубмине

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

Экономика и бизнес15 ч. назад
Солдаты-призывники ВС России в Новосибирске, ноябрь 2022 года

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Общество16 ч. назад
На границе Финляндии и России

Финляндия вступила в НАТО. Что это изменит

Финляндия вступила в НАТО. Что это изменит

Конфликты19 ч. назад
Здание КГБ в Минске

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Конфликты19 ч. назад
На главную страницу