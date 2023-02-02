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Ответный удар Израиля по сектору Газа, 27 января 2023 года
Ответный удар Израиля по сектору Газа, 27 января 2023 годаФото: Fatima Shbair/AP/picture alliance
ПолитикаИзраиль

Израиль нанес ответный удар по сектору Газа

Александра Иванова
21 мин. назад

По данным израильских военных, целью авиаударов ВВС страны были заводы ХАМАС по производству вооружений.

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Израильские ВВС нанесли авиаудар по сектору Газа в ночь на четверг, 2 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что за несколько часов до этого израильские военные объявили о перехвате ракеты, выпущенной по Израилю из сектора Газа.

Целями ответного удара, по данным израильской стороны, являлись заводы радикальной исламистской группировки ХАМАС по производству вооружений. Сообщений о жертвах к моменту публикации не поступало.

Между тем ни радикальное исламистское движение ХАМАС, ни террористическая группировка "Исламский джихад" до сих пор не взяли на себя ответственность за ракетный удар по Израилю 1 февраля.

Нетаньяху о мире в палестино-израильском конфликте

31 января госсекретарь США Энтони Блинкен, находившийся с рабочей поездкой в ближневосточном регионе, призвал к даэскалации палестино-израильского конфликта, обострившегося в январе после двух случаев нападений палестинцев на мирных граждан в Израиле и предшествовавшего этим трагическим событиям рейда израильских военных на Западном берегу реки Иордан, в результате которого, по заявлениям палестинской стороны, также погибли невинные люди.

Вечером в тот же день, 31 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN заявил, что он "открыт" для переговоров с палестинской стороной и готов сотрудничать с ней по вопросам безопасности. В то же время он дал понять, что ощутимого прогресса на пути к долгосрочному миру между израильтянами и палестинцами в ближайшей перспективе ждать не стоит. "Я определенно хочу, чтобы у них была вся полнота власти для самостоятельного управления, но никакой власти, которая могла бы предоставлять угрозу для нас", - указал израильский лидер.

Смотрите также:

ХАМАС против Израиля: в чем цель исламских радикалов из Газы

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