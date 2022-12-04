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Дым в секторе Газа (фото из архива)Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/picture alliance
ПолитикаИзраиль

Израиль ответил на ракетную атаку обстрелом объектов ХАМАС

Анатолий Арни
1 ч. назад

Израильские ВВС нанесли удар по объектам радикальных исламистов ХАМАС в секторе Газа через несколько часов после того, как с занятой палестинцами территории была выпущена ракета по югу Израиля.

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Самолет ВВС Израиля в ночь на воскресенье, 4 декабря, обстрелял несколько военных объектов  радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщают агентства Associated Press, AFP и dpa со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака стала ответом на произведенный вечером 3 декабря пуск ракеты со стороны занятой палестинцами территории по одному из приграничных районов на юге Израиля.

По данным израильских военных, авиаудар был нанесен по центру по производству оружия и подземному туннелю, используемому боевиками. Сообщение ЦАХАЛ в Twitter с описанием объектов через некоторое время было удалено.

На момент публикации ни одна группировка в регионе официально не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел израильской территории. Ранее представители палестинского радикального движения "Исламский джихад" пригрозили отомстить Израилю за убийство двух высокопоставленных членов военизированных группировок во время контртеррористической операции 1 декабря в районе Дженина.

Затишье после операции "Рассвет"

Взаимные обстрелы стали первым крупным конфликтом сторон с начала ноября, когда с занятой палестинцами территории по Израилю были выпущены несколько ракет, а ЦАХАЛ в ответ атаковал один из объектов ХАМАС. При этом палестинское движение, контролирующее сектор Газа, отвергло свою причастность к атаке на Израиль и заявило о задержании двух якобы связанных с ней человек.

В августе израильская армия начала операцию "Рассвет", в ходе которой были убиты несколько командиров и десятки членов "Исламского джихада", а также обстрелян ряд объектов группировки. Премьер-министр Израиля Яир Лапид отметил, что операция будет продолжаться "столько, сколько необходимо", а Израиль объявил о призыве 25 тысяч резервистов, однако вскоре после этого стороны пришли к соглашению о перемирии.

Препятствие для помощи Украине

Радикальные исламистские группировки, с которыми вынужден вести борьбу Израиль, служат одной из официальных причин отказа от поставок вооружения Киеву, с начала войны РФ против Украины не раз обращавшемуся к израильской стороне с просьбами поставить средства ПВО для защиты от российских обстрелов. "В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили, окажется в руках Ирана и будет использовано против нас", - заявлял перед выборами в ноябре бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако страна оказывает Украине медицинскую и гуманитарную помощь.

Кроме того, Израиль вынужден принимать в расчет действия России, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе. Так, в ответ на прозвучавшие в октябре призывы министра по делам еврейской диаспоры Нахмана Шая к властям Израиля "занять сторону" в противостоянии Украины и РФ в свете сообщений о поставках иранских дронов российским войскам замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил, что в этом случае Россия разорвет международные отношения с Израилем. К ним относится, среди прочего, соглашение Израиля и России о предотвращении конфликтов в Сирии, где также ведут свою деятельность члены антиизраильских группировок.

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