 Израиль: Военное руководство ″Исламского джихада″ нейтрализовано | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Израиль: Военное руководство "Исламского джихада" нейтрализовано

Израиль проводит операцию "Рассвет" в ответ на обстрелы из сектора Газа. Ранее стало известно об уничтожении одного из командиров радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".

Ракеты в небе над Израилем

Ракеты в небе над Израилем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла успешный удар по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа и "нейтрализовала" высокопоставленное военное руководство группировки, Такие данные привел начальник оперативного управления израильской армии, генерал-майор Одед Басиок, которого агентства AFP и dpa цитируют в воскресенье, 7 августа.

"Высокопоставленное руководство военного крыла "Исламского джихада" в Газе нейтрализовано", - заявил Басиок, не пояснив, что именно означает термин "нейтрализовано". Каких-либо подтверждений со стороны группировки пока не последовало, пишет dpa.

Накануне Израиль сообщил об убийстве одного из командиров "Исламского джихада" - Тайсира аль-Джаабари, а также еще 15 террористов - в результате авиаударов по объектам в секторе Газа. Израиль 6 августа наносил удары по военным объектам и местам запуска ракет на территории сектора Газа, указали в ЦАХАЛ.

Израиль проводит операцию "Рассвет"

Палестино-израильский конфликт обострился 1 августа после того, как израильские военные арестовали лидера "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан Бассема Саади. После этого Израиль объявил о начале операции "Рассвет" и нанес воздушные удары по целям в секторе Газа. По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, удары ЦАХАЛа сорвали атаку на Израиль, которую поддерживаемая Ираном группировка планировала провести в ответ на арест Саади.

В ответ на военную операцию по территории Израиля из сектора Газа по состоянию на вечер 6 августа было выпушено не менее 400 ракет, пишет Reuters. В армии Израиля заявили, что воздушная операция в секторе Газа продлится неделю. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для "оперативных целей".

Совбез ООН собирает закрытое заседание

В понедельник, 8 августа, обострение конфликта будет обсуждаться на заседании Совбеза ООН, сообщает агентство dpa со ссылкой на неназванных собеседников из дипломатических кругов. Заседание пройдет в закрытом режиме. Оно собрано по инициативе Объединенных Арабских Эмиратов, Ирландии, Франции, Норвегии и Китая, уточняет dpa.

Госдеп США поддержал право Израиля на самооборону

В Госдепартаменте США заявили, что полностью поддерживают право Израиля на самооборону. В то же время официальный Вашингтон призвал стороны избегать дальнейшей эскалации.

В ООН отметили, что в результате взаимных обстрелов более 100 палестинцев и 7 израильтян получили ранения. В свою очередь министерство здравоохранения Палестинской национальной автономии заявило о гибели как минимум 24 палестинцев.

"Боевые действия необходимо прекратить, дабы избежать новых смертей и ранений мирных жителей в Газе и Израиле. Все стороны должны соблюдать принципы международного гуманитарного права, в том числе принципы различия, соразмерности и предосторожности", - говорится в сообщении ООН.

Смотрите также:

  • Клубы дыма после ракетного обстрела жилых домов палестинцев в секторе Газа израильской военной авиацией, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Разрушения в секторе Газа

    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Прекращение огня между Израилем и ХАМАС: ждать ли мира? (21.05.2021)

Контекст

По Израилю выпустили не менее 160 ракет после удара по сектору Газа

После авиаудара по сектору Газа оттуда выпустили не менее 160 ракет по Израилю. Большая их часть перехвачена, сообщений о пострадавших нет. В Иране заявили, что Израиль заплатит за свои действия.  

Байден: Для переговоров Израиля и Палестины еще нет почвы

Несмотря на то, что двухгосударственное решение кажется далекой целью, США не откажутся от попыток сблизить Израиль и Палестину, заявил американский президент.  

Аудио- и видеофайлы по теме

ХАМАС против Израиля: активист радикально-исламистского движения о ракетных обстрелах и жизни в Газе (08.06.2021)  

ХАМАС против Израиля: радикальные исламисты продолжают обстрелы, армия наносит ответные удары (18.05.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Сухогруз Navistar с украинской кукурузой прибыл в Стамбул  

Супермозг Яник - вундеркинд из Германии  

Украина освободила от российской оккупации 1060 населенных пунктов  