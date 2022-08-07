 Армия Израиля убила еще одного командира ″Исламского джихада″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2022

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Мир

Армия Израиля убила еще одного командира "Исламского джихада"

Халид Мансур убит в результате воздушного удара по городу Рафах в секторе Газа, сообщили израильские военные. Исламисты впервые на фоне нового обострения ситуации в регионе обстреляли ракетами Иерусалим.

Израильский ракетный удар по сектору Газа

Израильский ракетный удар по сектору Газа

Израиль ликвидировал еще одного командира палестинского радикального движения "Исламский джихад". Командир южного подразделения "Исламского джихада" Халид Мансур убит в результате воздушного удара по городу Рафах в секторе Газа, вместе с ним ликвидированы еще два высокопоставленных джихадиста, в том числе заместитель Мансура, сообщили израильские военные утром в воскресенье, 7 августа.

"На протяжении последних дней Мансур участвовал в подготовке нападения на Израиль с применением противотанковых и других ракет, он также несет ответственность за совершенные в прошлом теракты", - говорится в сообщении израильской армии.

Между тем исламисты в секторе Газа утром 7 августа обстреляли ракетами Иерусалим. В западных предместьях Иерусалима зазвучали сирены, очевидцы сообщили о взрывах. Это первый случай обстрела Иерусалима на фоне нового обострения ситуации в регионе в последние несколько дней. О жертвах не сообщается. За последние два дня исламисты выпустили сотни ракет по Израилю. Большинство из них были перехвачены.

Операция "Рассвет"

Израильские военные 5 августа начали крупную операцию против "Исламского джихада" под кодовым названием "Рассвет".  В результате был убит командующий этой радикальной группировки Тайсир аль-Джабари и другие члены руководства "Исламского джихада".

Жертвами израильских ракетных ударов, по палестинским данным, за последние три дня стали уже около 30 палестинцев, треть из них - мирные жители. Среди погибших - шесть детей и четыре женщины. Еще 253 палестинца ранены. Джихадисты пригрозили возмездием за "кровь мучеников".

Израиль возлагает на "Исламский джихад" вину за гибель пятерых детей и одного взрослого в лагере беженцев Джабалия - по данным израильской армии ЦАХАЛ, они погибли в результате неудачного пуска исламистами ракеты из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что операция будет продолжаться столько, сколько необходимо. Он отметил, что делается все возможное, чтобы избежать безвинных жертв.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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