Антисемитизм в Германии: что говорят об этом немецкие мусульмане?

Мазен, 30-летний беженец из Сирии, точно знает, почему он вышел на демонстрацию: чтобы выразить протест против неоправданного, по его мнению, насилия со стороны Израиля. Свои мотивы участия в пропалестинском митинге в Германии - одном из многих, прокатившихся по Европе после последнего обострения конфликта на Ближнем Востоке, - он описывает так: "Я и мои друзья выступаем против незаконного изгнания людей из их домов. Мы говорим "нет" убийствам детей, бомбардировкам жилых зданий и жизненно важных объектов инфраструктуры".

Свое полное имя Мазен называть не хочет. Взгляды, которых он придерживается, в Германии весьма спорны. Участники израильско-палестинского конфликта и их сторонники по-разному представляют суть происходящего. Израиль обосновывает выселения - с палестинской точки зрения, изгнания - в иерусалимском районе Шейх Джарах имущественными правами евреев, изгнанных из Восточного Иерусалима после соглашения о перемирии 1949 года. Что касается жертв вооруженного конфликта с террористическим исламистским движением ХАМАС, то израильская армия регулярно подчеркивает, что эта группировка систематически размещает военные объекты в жилых районах, и что Израиль всегда предупреждает гражданское население в секторе Газа о планируемых атаках. В свою очередь Amnesty International уже призывает расследовать израильские обстрелы сектора Газа в Международном уголовном суде.

На вопрос об отношении к государству Израиль Мазен отвечает так: "Я соврал бы, если бы сказал, что мы хотим дружить с Израилем. Но он существует, это неоспоримый факт, и от этого никуда не деться". Антисемитские лозунги, которые звучали на демонстрации, созванной противниками политики Израиля, Мазен не одобряет. По его словам, на любой акции протеста находятся люди, которые ведут себя неподобающим образом. "Так же было и в Сирии. Мы устраивали митинги в поддержку демократических ценностей и прав человека, но в толпе были и те, кто требовал создания исламистского государства, - вспоминает Мазен. - Всех не проконтролируешь. Из-за отдельных выкриков нельзя считать все протесты антисемитскими".

Столкновения с полицией в ходе пропалестинского митинга в Берлине, 15 мая

Вместе с тем антисемитский тон большинства пропалестинских демонстраций совершенно очевиден. На распространенном в соцсетях видео митинга в Гельзенкирхене отчетливо слышно, как группа протестующих выкрикивает грубые оскорбления в адрес евреев. Немецкие политики и СМИ вновь заговорили об антисемитизме среди живущих в Германии мусульман и мигрантов, а исламская община в ФРГ оказалась в политически сложном положении.

Комментируя инцидент в Гельзенкирхене, глава Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек (Aiman Mazyek) был категоричен. "Я решительно осуждаю такие отвратительные сцены, - написал он на своей странице в Twitter. - Тот, кто жалуется на расизм, но сам занимается распространением антисемитской ненависти, теряет всякую убедительность. Тот, кто под предлогом критики Израиля атакует синагоги и евреев, нападает и на нас и встретит решительный отпор с моей стороны".

"Нельзя замалчивать проблему"

Эрен Гюверчин, основатель общества Alhambra, которое содействует международному взаимопониманию, не удивлен безобразной сценой, заснятой на видео. Открытые проявления антисемитизма среди мусульман в Германии можно увидеть не так часто, говорит он, разве что в моменты эскалации насилия на Ближнем Востоке, "но это не значит, что в более спокойные времена его не существует".

Антисемитизм, по словам Гюверчина, является основополагающей составной частью идеологии целого ряда экстремистских исламистских организаций, которые пытаются распространить его в среде умеренных мусульман. "Это то, чему мы, мусульмане, должны противостоять в первую очередь. Но об этой проблеме зачастую даже избегают говорить вслух, предпочитая замалчивать ее", - сетует Гюверчин.

Знает о том, что на подобных демонстрациях выкрикивают антисемитские лозунги, и Бюлент Укар (Bülent Ucar), профессор исламской теологии в университете Оснабрюка. "Есть веские аргументы против израильской политики оккупации и лишения собственности, которая противоречит международному праву, - говорит он. - Но есть также раскалывающие общество игроки, которые пытаются придать политическому конфликту на Ближнем Востоке антисемитскую окраску и перенести его в Европу. Это совершенно неприемлемо. Нет никакого оправдания тому, что евреи в Германии подвергаются угрозам и преследованиям. Это непростительно и абсолютно недопустимо".

"Не натравливать одно меньшинство на другое"

В свою очередь, исламская ученая и публицист Ламия Каддор отмечает растущую в немецком обществе агрессию по отношению к мусульманам. "Нападения на синагоги ужасны и недопустимы, - говорит она в беседе с DW. - Но мы не должны натравливать одно меньшинство на другое: это еще больше разделит наши общины".

Синагогам в Германии угрожает опасность: полицейский перед синагогой в Дюссельдорфе

Антисемитизм осуждает и председатель "Общества культуры и науки Магриба" Рашид Амджахад (Rachid Amjahad). Вместе с тем он не готов нести коллективную ответственность за атаки на синагоги и другие проявления юдофобии лишь потому, что он мусульманин. По его словам, он каждый раз тяжело переживал, когда в Германии совершались нападения на мечети. "В таких случаях мы тоже хотим ощущать солидарность, - говорит Амджахад. - Но, конечно же, мы и сами должны проявлять солидарность, когда нападкам подвергаются религиозные учреждения других конфессий. Солидарность - это не улица с односторонним движением".

Культуру памяти в Германии понимают не все

В долгосрочной перспективе важно обратить внимание еще на один крайне важный аспект, указывает Оркиде Эзгимен (Orkide Ezgimen) из "Кройцбергской инициативы против антисемитизма" - организации в Берлине, занимающейся проблемами беженцев. Одним из нарративов в немецком обществе является историческая ответственность Германии за Холокост, и это "абсолютно верно". Проблема в том, говорит собеседница DW, что "немецкой политике пока не удалось привлечь к диалогу на эту тему все слои общества".

"Многие люди, у которых совершенно другая семейная история и иное происхождение, сталкиваются в Германии с культурой памяти, которая основывается на страданиях других. И порой у беженцев из зон военных действий создается впечатление, что к их опыту и страданиям относятся менее серьезно. И это быстро приводит к борьбе за признание", - объясняет Эзгимен.

Но сейчас, в краткосрочной перспективе, необходимо сделать все возможное, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не повлек за собой неуправляемые последствия в Германии, говорит активист Рашид Амджахад. "Если демонстрации будут проходить перед синагогами, это очень опасно, - предупреждает он. - В таком случае территориальный конфликт может быстро превратиться в религиозный. И тогда его будет крайне сложно преодолеть".

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