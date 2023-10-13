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В Германии полиция ожидает волну антисемитских выступлений

Сергей Ромашенко
13 октября 2023 г.

На фоне нового обострения палестино-израильского конфликта в ФРГ опасаются антисемитских акций. В поле зрения погромщиков могут попасть не только еврейские объекты, но и оборонные предприятия.

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На пропалестинской демонстрации в Дуйсбурге после нападения ХАМАС на Израиль
Демонстрация пропалестинских активистов в Дуйсбурге после террористического нападения ХАМАС на ИзраильФото: Jochen Tack/picture alliance

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) на фоне нового обострения палестино-израильского конфликта считает угрозу антисемитских протестов и беспорядков в ФРГ очень высокой. Ожидаются протестные акции, направленные против еврейских объектов и храмов, американских объектов, особенно в Берлине, а также американских военных баз, сообщила в пятницу, 13 октября, газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на доклад BKA для внутреннего пользования.

В BKA полагают, что в поле зрения пропалестинских группировок могут попасть и оборонные концерны в Германии, поскольку Израиль обратился к правительству ФРГ с просьбой о поставке боеприпасов. Германские силовые структуры также ожидают антисемитских акций приверженцев левоэкстремистской сцены.

Палестинское радикальное движение ХАМАС через Telegram призвало провести 13 октября акции протеста против Израиля по всему миру. В докладе отмечается, что призывов к нападениям в Германии и Европе пока нет, но аналитики не исключают, что "ликование и травля после нападения ХАМАС на Израиль могут быть использованы для инициирования насильственных актов против израильских целей в Германии".

Центральный совет евреев обеспокоен антисемитизмом в школах ФРГ

Между тем Центральный совет евреев в Германии выразил обеспокоенность по поводу нового качества антисемитских настроений в немецких школах. "Открытый антисемитизм в немецких школах для нас, к сожалению, не удивителен. Эта проблема известна давно. Но нынешняя поддержка жестокого террора ХАМАС в Израиле, демонстрирующая новое измерение ненависти к евреям в немецких школах, является все же шоком", - сказал представитель совета в интервью агентству dpa.

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