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Власти ФРГ резко осудили попытку поджога синагоги в Берлине

Ольга Лебедева
18 октября 2023 г.

Нападениям на еврейские учреждения нет никакого оправдания, заявили в правительстве Германии. Ночью неизвестные бросили в сторону синагоги в центре Берлина бутылки с зажигательной смесью, здание не загорелось.

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Одна из синагог в Берлине и полицейские
Одна из синагог в Берлине (фото из архива)Фото: Karl-Heinz Sprembe/Chromorange/IMAGO

Правительство Германии решительно осудило попытку поджога здания еврейской общины в берлинском районе Митте. Нападениям на еврейские учреждения нет никакого оправдания, заявил в среду, 18 октября, заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). Он подчеркнул, что борьба с антисемитизмом является одной из центральных задач немецкого государства и общества, а безопасность евреев и их учреждений имеет высший приоритет.

"Любой, кто сжигает израильские флаги, любой, кто радуется убийствам людей, совершает преступления, которые будут преследоваться властями", - напомнил Бюхнер о словах канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Он также сообщил, что Шольц примет участие в церемонии открытия синагоги в городе Дессау 22 октября. Находящийся в Египте Шольц написал в соцсети X, что нападения на еврейские учреждения, антисемитские беспорядки и насилие на немецких улицах являются бесчеловечными, отвратительными и недопустимыми.

В МВД Германии заявили о необходимости жесткого наказания

В свою очередь представитель министерства внутренних дел ФРГ Максимилиан Калль (Maximilian Kall) назвал атаку на берлинскую синагогу "отвратительным актом" и сообщил об усилении охраны еврейских учреждений. По словам Калля, возгорание удалось быстро потушить, расследование инцидента в Берлине продолжается. Глава министерства Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила о необходимости быстрого расследования и жесткого наказания злоумышленника.

Между тем утром 18 октября во время следственных действий возле берлинской синагоги произошел еще один инцидент. Около 8.00 (9.00 мск) к месту происшествия подъехал 30-летний мужчина на электросамокате, затем отбросил его и попытался подойти к зданию. Его остановили и задержали полицейские. Мужчина оказывал им сопротивление и выкрикивал разжигающие вражду и антиизраильские лозунги. После того как была установлене его личность, задержанный был отпущен на свободу.

Попытка поджога еврейского центра

Минувшей ночью в Берлине произошли столкновения участников антиизраильских выступлений с полицией. Кроме того, неизвестные попытались поджечь еврейский центр на Брунненштрассе в центре города. По данным еврейской общины, в сторону здания были брошеня две подожженные бутылки с горючей смесью. Полиция Берлина сообщила, что бутылки разбились на тротуаре, нападавшие скрылись.

После начала операции израильской армии против террористической группировки ХАМАС, которая совершила масштабную атаку на Израиль 7 октября, во многих странах проходят антиизраильские выступления и беспорядки. Власти ряда государств усилили охрану еврейских учреждений.

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