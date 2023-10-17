Израиль как "государственная доктрина" ФРГ: что это значит?

Безопасность Израиля - одна из основ нашей государственной доктрины, подчеркивают власти ФРГ после жестокого нападения ХАМАС на Израиль. DW - о том, что конкретно означает это утверждение.

Для Германии прошлое всегда сохраняет актуальность: геноцид европейских евреев в период нацизма до сих пор оказывает глубокое влияние на страну и общество, воздействует на текущую политику и накладывает отпечаток на мировоззрение немцев.

В отношении Израиля, который был основан всего через три года после систематического убийства шести миллионов евреев во время Холокоста, Берлин видит свою "особую ответственность". Поддержка Израиля - это не просто политическая цель, это базовая составляющая самовосприятия немецкой политики.

Ангела Меркель выступает в Кнессете, март 2008 года Фото: dpa-Zentralbild/picture alliance

Таким образом, безопасность и существование Израиля становятся для Германии одной из основ государственной доктрины (Staatsräson). Бывший канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) употребила этот термин еще в 2008 году, выступая в израильском Кнессете. Ее преемник Олаф Шольц (Olaf Scholz) повторил его после жестокой внезапной атаки ХАМАС (признана ЕС, США и Германией террористической организацией), в результате которой погибли сотни израильтян.

"В данный момент для Германии есть только одно место - место на стороне Израиля. Именно это мы имеем в виду, когда говорим: безопасность Израиля - одна из основополагающих государственных доктрин Германии", - отмечается в заявлении правительства канцлера Шольца. Конкретно это означает, что ФРГ, как и другие союзники, поддерживает право Израиля на самооборону и принимаемые им в связи с этим меры в секторе Газа.

"Staatsräson" - термин, который "никогда не был прописан в Германии"

Как и любое другое государство, Израиль имеет право защищаться от нападений, соблюдая нормы международного права. Это признает не только Германия. Но в случае со "Staatsräson" немецкие политики используют специальный термин, который оставляет массу возможностей для толкования.

Карло Масала Фото: DW

"В Германии никогда не было прописано, что это означает, - констатирует военный эксперт Карло Масала (Carlo Masala), профессор Университета бундесвера в Мюнхене. - Если вы действительно серьезно относитесь к тому, что это (безопасность и существование Израиля. - Ред.) является одной из основ немецкой государственной политики, то, с моральной и политической точек зрения, это имеет своего рода конституционный статус. Тогда это означает, что в момент, когда существование Израиля будет поставлено на карту, Германия должна быть готова активно защищать Израиль. Это логическое следствие".

"Staatsräson" - понятие из области теории права и международной политики, которое на протяжении столетий развивалось в западной политической мысли по мере формирования роли, прав и полномочий современных государств. Под "Staatsräson" (можно перевести и как "государственный интерес") понимается принцип, в соответствии с которым государство имеет право ссылаться на примат собственных национальных интересов при обосновании своей внешней политики.

Сложные политические аспекты упрощаются

"Staatsräson отдает приоритет государственным интересам перед другими ценностями", - отмечает в интервью DW Мариэтта Ауэр (Marietta Auer), исполнительный директор Института истории и теории права имени Макса Планка. И предупреждает, что защита государства Израиль может оказаться ценностью, противоречащей другим интересам Германии.

По словам Ауэр, когда Меркель в 2008 году в Кнессете ссылалась на "Staatsräson", это могло быть шаткой юридической теорией, но это был умный политический ход, упрощенное изложение сложного вопроса. "Я как глава правительства не обязана раскрывать (все причины. - Ред.), - объясняет Ауэр. - Если я говорю, что это в интересах государства, значит, так оно и есть. И точка".

"Staatsräson" прекращает все дебаты в ФРГ

Возводя позицию Германии по Израилю в ранг "государственного интереса", любой глава немецкого правительства добивается прекращения дебатов, добавляет в интервью DW Клаус Дитер Вольф (Klaus Dieter Wolf), в прошлом профессор международных отношений Дармштадтского технического университета.

"Я объявляю определенное конкретное политическое намерение "государственным интересом, частью государственной политики", чтобы сделать его неуязвимым для возражений", - подчеркивает Вольф, который писал о последствиях использования термина "Staatsräson".

Оно, предупреждает Вольф, имеет "серьезные последствия" для реальной политики. Если государство может просто абстрагировать определенные принципы - принципы, которые оно должно защищать, такие как демократические права, права человека и международное право, - то оно подрывает их, уточняет Клаус Дитер Вольф.

Возможное столкновение немецкого "Staatsräson" с международным правом

Применение "Staatsräson" дает приоритет государственным интересам, что, в свою очередь, может вступить в противоречие с международным правом. "В международном праве не существует иерархии, - напомнил в интервью DW Йост Хильтерман (Joost Hiltermann), руководитель программы Международной кризисной группы по странам Ближнего Востока и Северной Африки. - Что бы ни говорила Германия о своем неотъемлемом праве быть на стороне Израиля, это не освобождает ее от обязанности уважать и отстаивать международное гуманитарное право, которое регулирует способы ведения войны".

Ракетный удар Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, 15 октября 2023 года Фото: Said Khatib/AFP

"Мне неясно, проводит ли Израиль различие между жертвами среди гражданского населения (в Газе. - Ред.) и военными целями, - заявил в беседе с DW Майк Мартин, британский военный аналитик. - Израиль обязан делать это в соответствии с международным правом". И если Израиль нарушит международное право, преследуя свои интересы в сфере безопасности, которые Германия, в свою очередь, называет своим "государственным интересом", то ФРГ, резюмирует Мартин, может оказаться во все более затруднительном правовом положении.

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