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Израиль как "государственная доктрина" ФРГ: что это значит?

Уильям Ноа Глукрофт
17 октября 2023 г.

Безопасность Израиля - одна из основ нашей государственной доктрины, подчеркивают власти ФРГ после жестокого нападения ХАМАС на Израиль. DW - о том, что конкретно означает это утверждение.

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В знак солидарности Германии с Израилем израильский флаг проецирован на Бранденбургские ворота
Бранденбургские ворота вечером 7 октябряФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Для Германии прошлое всегда сохраняет актуальность: геноцид европейских евреев в период нацизма до сих пор оказывает глубокое влияние на страну и общество, воздействует на текущую политику и накладывает отпечаток на мировоззрение немцев.

В отношении Израиля, который был основан всего через три года после систематического убийства шести миллионов евреев во время Холокоста, Берлин видит свою "особую ответственность". Поддержка Израиля - это не просто политическая цель, это базовая составляющая самовосприятия немецкой политики.

Ангела Меркель выступает в Кнессете, март 2008 года
Ангела Меркель выступает в Кнессете, март 2008 годаФото: dpa-Zentralbild/picture alliance

Таким образом, безопасность и существование Израиля становятся для Германии одной из основ государственной доктрины (Staatsräson). Бывший канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) употребила этот термин еще в 2008 году, выступая в израильском Кнессете. Ее преемник Олаф Шольц (Olaf Scholz) повторил его после жестокой внезапной атаки ХАМАС (признана ЕС, США и Германией террористической организацией), в результате которой погибли сотни израильтян.

"В данный момент для Германии есть только одно место - место на стороне Израиля. Именно это мы имеем в виду, когда говорим: безопасность Израиля - одна из основополагающих государственных доктрин Германии", - отмечается в заявлении правительства канцлера Шольца. Конкретно это означает, что ФРГ, как и другие союзники, поддерживает право Израиля на самооборону и принимаемые им в связи с этим меры в секторе Газа.

"Staatsräson" - термин, который "никогда не был прописан в Германии"

Как и любое другое государство, Израиль имеет право защищаться от нападений, соблюдая нормы международного права. Это признает не только Германия. Но в случае со "Staatsräson" немецкие политики используют специальный термин, который оставляет массу возможностей для толкования.

Карло Масала
Карло МасалаФото: DW

"В Германии никогда не было прописано, что это означает, - констатирует военный эксперт Карло Масала (Carlo Masala), профессор Университета бундесвера в Мюнхене. - Если вы действительно серьезно относитесь к тому, что это (безопасность и существование Израиля. - Ред.) является одной из основ немецкой государственной политики, то, с моральной и политической точек зрения, это имеет своего рода конституционный статус. Тогда это означает, что в момент, когда существование Израиля будет поставлено на карту, Германия должна быть готова активно защищать Израиль. Это логическое следствие".

"Staatsräson" - понятие из области теории права и международной политики, которое на протяжении столетий развивалось в западной политической мысли по мере формирования роли, прав и полномочий современных государств. Под "Staatsräson" (можно перевести и как "государственный интерес") понимается принцип, в соответствии с которым государство имеет право ссылаться на примат собственных национальных интересов при обосновании своей внешней политики.

Сложные политические аспекты упрощаются

"Staatsräson отдает приоритет государственным интересам перед другими ценностями", - отмечает в интервью DW Мариэтта Ауэр (Marietta Auer), исполнительный директор Института истории и теории права имени Макса Планка. И предупреждает, что защита государства Израиль может оказаться ценностью, противоречащей другим интересам Германии.

По словам Ауэр, когда Меркель в 2008 году в Кнессете ссылалась на "Staatsräson", это могло быть шаткой юридической теорией, но это был умный политический ход, упрощенное изложение сложного вопроса. "Я как глава правительства не обязана раскрывать (все причины. - Ред.), - объясняет Ауэр. - Если я говорю, что это в интересах государства, значит, так оно и есть. И точка".

"Staatsräson" прекращает все дебаты в ФРГ

Возводя позицию Германии по Израилю в ранг "государственного интереса", любой глава немецкого правительства добивается прекращения дебатов, добавляет в интервью DW Клаус Дитер Вольф (Klaus Dieter Wolf), в прошлом профессор международных отношений Дармштадтского технического университета.

"Я объявляю определенное конкретное политическое намерение "государственным интересом, частью государственной политики", чтобы сделать его неуязвимым для возражений", - подчеркивает Вольф, который писал о последствиях использования термина "Staatsräson".

Оно, предупреждает Вольф, имеет "серьезные последствия" для реальной политики. Если государство может просто абстрагировать определенные принципы - принципы, которые оно должно защищать, такие как демократические права, права человека и международное право, - то оно подрывает их, уточняет Клаус Дитер Вольф.

Возможное столкновение немецкого "Staatsräson" с международным правом

Применение "Staatsräson" дает приоритет государственным интересам, что, в свою очередь, может вступить в противоречие с международным правом. "В международном праве не существует иерархии, - напомнил в интервью DW Йост Хильтерман (Joost Hiltermann), руководитель программы Международной кризисной группы по странам Ближнего Востока и Северной Африки. - Что бы ни говорила Германия о своем неотъемлемом праве быть на стороне Израиля, это не освобождает ее от обязанности уважать и отстаивать международное гуманитарное право, которое регулирует способы ведения войны".

Ракетный удар Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, 15 октября 2023 года
Ракетный удар Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, 15 октября 2023 годаФото: Said Khatib/AFP

"Мне неясно, проводит ли Израиль различие между жертвами среди гражданского населения (в Газе. - Ред.) и военными целями, - заявил в беседе с DW Майк Мартин, британский военный аналитик. - Израиль обязан делать это в соответствии с международным правом". И если Израиль нарушит международное право, преследуя свои интересы в сфере безопасности, которые Германия, в свою очередь, называет своим "государственным интересом", то ФРГ, резюмирует Мартин, может оказаться во все более затруднительном правовом положении.

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