Израиль запросил у США военную помощь на 10 млрд долларов

Конгресс США и Белый дом готовят пакет, увязывающий помощь Израилю с помощью Украине, Тайваню, а также средствами на укрепление американо-мексиканской границы, пишет газета The New York Times.

Правительство Израиля обратилось к США с просьбой об экстренной военной помощи в размере 10 млрд долларов. Об этом сообщила во вторник, 17 октября, американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три осведомленных источника. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил изданию, что законодатели обсуждают предоставление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ракет для системы ПВО "Железный купол", 155-мм артиллерийских боеприпасов, высокоточных бомб и комплектов JDAM для превращения обычных авиабомб в высокоточные.

По информации NYT, Конгресс и Белый дом готовят пакет, увязывающий помощь Израилю с помощью Украине, Тайваню, а также средствами на укрепление американо-мексиканской границы

Байден совершит визит в Израиль

Помощь Израилю, по всей вероятности, станет одной из тем визита президента США Джо Байдена,намеченного на 18 октября. Как заявил накануне на пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен, израильские власти уведомят Байдена о целях и стратегии своих военных действий против боевиков террористической группировки ХАМАС, а также о том, как ЦАХАЛ будет проводить операции "таким образом, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения cектора Газа и обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным жителям Газы так, чтобы это не помогло ХАМАС". "Президент узнает от Израиля, что тому необходимо для защиты своего народа, и продолжит работу с Конгрессом по удовлетворению этих потребностей", - указал Блинкен.

Масштабная атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС утром 7 октября начал масштабную военную операцию против Израиля и устроил самые массовые расправы над гражданским населением за все время существования израильского государства. Жертвами террористической атаки и продолжающихся ракетных обстрелов стали более 1400 жителей Израиля. По различным данным, в руках у боевиков ХАМАС в качестве заложников могут находиться от 150 до 200 граждан Израиля и других государств.

В последующие дни Израиль восстановил контроль над утерянными населенными пунктами и над границей с сектором Газа. ЦАХАЛ наносит мощные удары по инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа и готовит наземную операцию. По информации палестинской стороны, от ответных ударов Израиля погибли 2800 человек.

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