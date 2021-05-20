Меркель заявила о законном праве Израиля на самооборону

Германия в ближневосточном конфликте стоит на стороне Израиля. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая в четверг, 20 мая в онлайн-формате на форуме, который организовала общественно-правовая медиакомпания WDR. Она подчеркнула, что у Израиля есть законное право на самооборону, и заявила, что считает правильным активное использование им этого права.

С другой стороны, указала канцлер, Германия хочет внести вклад в поиск дипломатического решения для долгосрочной нормализации ситуации в регионе. Однако в одиночку Германия не может стать "решающим фактором" урегулирования. По словам главы германского правительства, искать путь решения проблемы следует совместно с партнерами в США, Франции и Великобритании и в рамках обсуждения внутри Евросоюза. Меркель подвергла критике позицию Венгрии, блокировавшую совместную резолюцию стран ЕС по израильско-палестинскому конфликту

Меркель выступает за непрямые контакты с ХАМАС

Канцлер также указала, что должны быть "непрямые контакты" с радикальным исламистским движением ХАМАС через Египет или другие арабские страны. По ее мнению, без вовлечения ХАМАС в процесс переговоров прекращение вооруженного противостояния невозможно.

Ангела Меркель жестко осудила антисемитские акции, которые прошли в минувшие дни в ряде германских городов. Она указала, что можно критиковать израильскую политику, в частности, по расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, в ряде районов Иерусалима и вокруг него. Однако антисемитизм встретит в Германии абсолютную нетерпимость.

Смотрите также: