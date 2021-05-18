Поможет ли идея "двух государств" разрешить ближневосточный конфликт?

Идея о "двух государствах для двух народов" была впервые сформулирована в докладе Палестинской королевской комиссии под руководством британского лорда Уильяма Пиля. Эта комиссия была созвана британским правительством, поскольку Великобритания с 1922 по 1947 год управляла Палестиной по мандату Лиги наций. В докладе, представленном 7 июля 1937 года, было предложено разделить Палестину на еврейское и арабское государства.

Откуда взялась идея "двух государств для двух народов"?

Члены комиссии опросили тогда более 100 евреев и арабов и пришли к отрезвляющим выводам: между двумя этими живущими на ограниченном пространстве группами населения существует "неразрешимый конфликт", у этих групп практически нет ничего общего. "Их национальные надежды не совместимы друг с другом", поэтому эту территорию нужно разделить на два государства, говорилось в докладе. Предложение было отклонено британским правительством, которое посчитало его невыполнимым.



Лорд Уильям Пиль представляет доклад о Палестине

Этот план долго оставался без внимания, однако его использовали в качестве готовой схемы при всех последующих попытках снизить остроту конфликта между палестинцами и израильтянами. В 1947 году эту идею подхватила ООН: резолюция 181 предусматривает создание двух государств: еврейского и арабского, причем Иерусалим и Вифлеем должны остаться под международным контролем. Однако эту резолюцию отклонили арабские страны, которые не хотели ничего слышать о государстве Израиль.

В ходе арабо-израильской войны 1948 года обе стороны попытались захватить как можно больше территории. Тогда же появились первые палестинские беженцы. После Шестидневной войны 1967 года, во время которой Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан и Иерусалим, казалось, что не осталось возможностей для реализации концепции "двух государств".

Когда было признано право палестинцев на самоопределение?

Формула о "двух государствах" снова вернулась на повестку дня в 1980 году, когда Европейское экономическое сообщество, как тогда назывался ЕС, высказалось за предоставление палестинцам права на самоопределение и призвало разрешить конфликт на основе идеи "двух государств". Однако потребовалось более двух десятилетий, пока Совет Безопасности ООН в марте 2002 года употребил этот термин в своих документах. Джордж Буш-младший стал первым президентом США, который стал его использовать. В 2003 году израильские и палестинские переговорщики упомянули идею "двух государств" в так называемой Женевской инициативе.

Джордж Буш-младший (фото из архива)

Сближению сторон способствовал тот факт, что Организация освобождения Палестины (ООП) в 1988 году косвенно признала Израиль. ООП фактически сделала это, отказавшись от своей прежней цели, - создать палестинское государство на всей территории, которая находилась до 1947 года под управлением Великобритании. Вместо этого ООП ограничилась регионами, которые в 1967 году были оккупированы Израилем.

К этому присоединилась - по крайней мере в отдельных заявлениях своих руководителей, в частности Исмаила Хании, - и радикальная палестинская группировка ХАМАС. Другие высокопоставленные представители ХАМАС также использовали эту формулировку, при этом называли в качестве условия проведение референдума среди палестинцев.

Решение конфликта путем создания двух государств или в одном государстве?

В начале нынешнего века концепция "двух государств" была популярной как у израильтян, так и у палестинцев. Однако из-за продолжающегося строительства еврейских поселений на оккупированных территориях уровень одобрения этой идеи у арабского населения стал снижаться, и в 2014 году чуть более его половины высказались против такого способа разрешить конфликт.

Такая тенденция продолжилась в последующие годы. Кроме того, многие палестинцы говорят, что идею "двух государств" более невозможно реализовать на практике из-за того, что теперь еврейские и арабские поселения на оккупированных территориях находятся вперемежку.

В то же время в Израиле снижалась поддержка идеи "двух государств" из-за террора со стороны палестинских экстремистов. В 2015 году только около половины населения высказывалась в ее пользу. Какой план мог бы ее заменить, тоже пока неизвестно. Большинство израильтян выступает против идеи "одного государства для двух народов". По их мнению, это нанесет ущерб идентичности Израиля как еврейского государства.

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