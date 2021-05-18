 Поможет ли идея ″двух государств″ разрешить ближневосточный конфликт? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 20.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Поможет ли идея "двух государств" разрешить ближневосточный конфликт?

Концепция "два государства для двух народов" почти так же стара, как сам израильско-палестинский конфликт. В связи с его новой эскалацией воплощение этой идеи выглядит все менее реалистичным.

Палестинцы с флагом на фоне мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме

Палестинцы с флагом на фоне мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме

Идея о "двух государствах для двух народов" была впервые сформулирована в докладе Палестинской королевской комиссии под руководством британского лорда Уильяма Пиля. Эта комиссия была созвана британским правительством, поскольку Великобритания с 1922 по 1947 год управляла Палестиной по мандату Лиги наций. В докладе, представленном 7 июля 1937 года, было предложено разделить Палестину на еврейское и арабское государства.

Откуда взялась идея "двух государств для двух народов"?

Члены комиссии опросили тогда более 100 евреев и арабов и пришли к отрезвляющим выводам: между двумя этими живущими на ограниченном пространстве группами населения существует "неразрешимый конфликт", у этих групп практически нет ничего общего. "Их национальные надежды не совместимы друг с другом", поэтому эту территорию нужно разделить на два государства, говорилось в докладе. Предложение было отклонено британским правительством, которое посчитало его невыполнимым.

Лорд Уильям Пиль представляет доклад о Палестине в здании британской администрации в Иерусалиме, ноябрь 1936 года

Лорд Уильям Пиль представляет доклад о Палестине

Этот план долго оставался без внимания, однако его использовали в качестве готовой схемы при всех последующих попытках снизить остроту конфликта между палестинцами и израильтянами. В 1947 году эту идею подхватила ООН: резолюция 181 предусматривает создание двух государств: еврейского и арабского, причем Иерусалим и Вифлеем должны остаться под международным контролем. Однако эту резолюцию отклонили арабские страны, которые не хотели ничего слышать о государстве Израиль.

В ходе арабо-израильской войны 1948 года обе стороны попытались захватить как можно больше территории. Тогда же появились первые палестинские беженцы. После Шестидневной войны 1967 года, во время которой Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан и Иерусалим, казалось, что не осталось возможностей для реализации концепции "двух государств".

Когда было признано право палестинцев на самоопределение?

Формула о "двух государствах" снова вернулась на повестку дня в 1980 году, когда Европейское экономическое сообщество, как тогда назывался ЕС, высказалось за предоставление палестинцам права на самоопределение и призвало разрешить конфликт на основе идеи "двух государств". Однако потребовалось более двух десятилетий, пока Совет Безопасности ООН в марте 2002 года употребил этот термин в своих документах. Джордж Буш-младший стал первым президентом США, который стал его использовать. В 2003 году израильские и палестинские переговорщики упомянули идею "двух государств" в так называемой Женевской инициативе.

Джордж Буш-младший

Джордж Буш-младший (фото из архива)

Сближению сторон способствовал тот факт, что Организация освобождения Палестины (ООП) в 1988 году косвенно признала Израиль. ООП фактически сделала это, отказавшись от своей прежней цели, - создать палестинское государство на всей территории, которая находилась до 1947 года под управлением Великобритании. Вместо этого ООП ограничилась регионами, которые в 1967 году были оккупированы Израилем.

К этому присоединилась - по крайней мере в отдельных заявлениях своих руководителей, в частности Исмаила Хании, - и радикальная палестинская группировка ХАМАС. Другие высокопоставленные представители ХАМАС также использовали эту формулировку, при этом называли в качестве условия проведение референдума среди палестинцев.

Решение конфликта путем создания двух государств или в одном государстве?

В начале нынешнего века концепция "двух государств" была популярной как у израильтян, так и у палестинцев. Однако из-за продолжающегося строительства еврейских поселений на оккупированных территориях уровень одобрения этой идеи у арабского населения стал снижаться, и в 2014 году чуть более его половины высказались против такого способа разрешить конфликт.

Такая тенденция продолжилась в последующие годы. Кроме того, многие палестинцы говорят, что идею "двух государств" более невозможно реализовать на практике из-за того, что теперь еврейские и арабские поселения на оккупированных территориях находятся вперемежку.

В то же время в Израиле снижалась поддержка идеи "двух государств" из-за террора со стороны палестинских экстремистов. В 2015 году только около половины населения высказывалась в ее пользу. Какой план мог бы ее заменить, тоже пока неизвестно. Большинство израильтян выступает против идеи "одного государства для двух народов". По их мнению, это нанесет ущерб идентичности Израиля как еврейского государства.

Смотрите также:

  • Клубы дыма после ракетного обстрела жилых домов палестинцев в секторе Газа израильской военной авиацией, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Разрушения в секторе Газа

    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 03:14

ХАМАС не прекращает обстрелы Израиля, Израиль отвечает массированными ударами

Контекст

К чему может привести аннексия Израилем Иорданской долины?

1 июля Израиль собирается приступить к аннексии обширных территорий Западного берега реки Иордан. Международные эксперты считают, что это может серьезно затруднить урегулирование конфликта.  

Мир на Ближнем Востоке: 4 плана решения арабо-израильского конфликта

Конфликт между Израилем и палестинцами длится уже более полувека. Предложения о том, как его можно урегулировать, обсуждаются годами. DW - с обзором нескольких таких проектов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Политики из Германии и США о ситуации в Израиле  

Атаки на Израиль, евреев и синагоги в Германии: власти ФРГ резко осудили антисемитские выступления  

Также по теме

Gazastreifen Hamas Militärparade

ХАМАС продолжает обстрелы Израиля. Что это за группировка, и кто ее поддерживает? 18.05.2021

В большинстве европейских стран ХАМАС признан террористической организацией. С 2007 года группировка контролирует сектор Газа, откуда ведет атаки по Израилю - при финансовой и материальной поддержке некоторых стран.

Deutschland I Aktion gegen Antisemitismus I Synagoge in Gelsenkirchen

Евреи в Германии и эскалация на Ближнем Востоке 19.05.2021

В 2021 году в Германии отмечают 1700-летие еврейской жизни. Возможен ли праздник на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке?

Palästina Israel | Konflikte | Nethanjahu genehmigt vor Wahl israelische Siedlung von Mevoot Jericho im Westjordanland

Комментарий: Мечтам о палестинском государстве может прийти конец 16.09.2019

На внеочередных парламентских выборах в Израиле речь пойдет не только о судьбе Нетаньяху, но и о формуле урегулирования израильско-палестинского конфликта, считает Райнер Золлих.

Реклама