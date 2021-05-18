 26 из 27 стран ЕС призвали Израиль и ХАМАС к прекращению огня | Новости из Германии о Европе | DW | 18.05.2021

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Европа

26 из 27 стран ЕС призвали Израиль и ХАМАС к прекращению огня

Главы МИД стран ЕС, за исключением Венгрии, заявили о необходимости перемирия, защиты мирного населения и доступа гуманитарной помощи в зону палестино-израильского конфликта.

Сектор Газа 18 мая

Сектор Газа 18 мая

Министры иностранных дел стран ЕС, за исключением Венгрии, призвали Израиль и палестинцев к прекращению огня. Во вторник, 18 мая, на экстренном заседании Совета ЕС, посвященном эскалации на Ближнем Востоке, представители 26 стран из 27 призвали стороны конфликта к защите гражданского населения и обеспечению доступа гуманитарной помощи.

 

Как заявил по итогам онлайн-заседания верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, Венгрия отказалась присоединиться к единой позиции остальных стран относительно необходимости "немедленного прекращения боевых действий" и "реализации перемирия". По словам главы европейской дипломатии, представители 26 стран назвали "неприемлемым" большое число жертв среди мирного населения в ходе нового витка эскалации ближневосточного конфликта. Они осудили ракетные удары радикального палестинского движения ХАМАС и полностью поддержали право Израиля на самооборону.

Боррель на назвал причин отказа Венгрии присоединиться к остальным странам ЕС. Агентство dpa, однако, напоминает о крайне лояльном отношении премьер-министр Венгрии к израильскому правительству и лично к его главе Биньямину Нетаньяху.

В ЕС призвали Израиль к "соразмерным" мерам самообороны

Вместе с тем Израиль должен защищать себя "соразмерным образом" и в соответствии с международным правом, подчеркнул Боррель. Он также указал, что главы МИД стран ЕС "широко поддержали" призыв к Израилю отказаться от дальнейших выселений палестинских семей из Восточного Иерусалима, которые стали причиной нынешнего обострения конфликта с сектором Газа.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время визита в Париж обвинил ЕС в антиизраильской позиции. По его словам, у него "в целом есть проблема с этими европейскими заявлениями", которые являются "очень односторонними".

Эскалация палестино-израильского конфликта

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима, что привело к массовым акциям протеста и беспорядкам в Иерусалиме, в результате пострадали сотни людей. Движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, обстрелы продолжались и в ночь на 18 мая. По данным ЦАХАЛ, из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более 3200 ракет. В результате обстрелов в Израиле погибли 12 человек, среди них один военнослужащий и ребенок. В секторе Газа, по данным местных властей, погибли 213 человек, в том числе дети.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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