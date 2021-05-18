 Кто такие палестинцы, живущие в Израиле? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 18.05.2021

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Мир

Кто такие палестинцы, живущие в Израиле?

Так называемых израильских арабов - палестинцев, проживающих на территории еврейского государства, - втягивают в конфликт активнее, чем раньше. Причины как экономические, так и политические.

Израильские арабы во время пятничной молитвы, февраль 2021 года

Израильские арабы в Хайфе во время пятничной молитвы за прекращение насилия, февраль 2021 года

Ракетные обстрелы и ответные военные действия - вот наглядный уровень новой эскалации давнего конфликта на Ближнем Востоке. Но существует еще одно измерение этого противостояния: две группы населения - израильтяне-евреи и израильтяне-палестинцы - враждуют друг с другом с доселе беспрецедентной жестокостью по всей территории самого Израиля.

Насколько взрывоопасна ситуация?

В городе Лод, что к юго-востоку от Тель-Авива, силам безопасности пришлось предотвращать уличные столкновения между двумя вышеназванными группами населения, дело там дошло даже до применения огнестрельного оружия и ножей. Кроме того, в Лоде были подожжены синагога и иешива - религиозное еврейское учебное заведение.

Палестинец во время столкновений в Лоде, 13 мая

Палестинец во время столкновений в Лоде, 13 мая

В старом портовом городе Акко и в окрестностях Тель-Авива разгоряченные толпы вытаскивали мужчин из машин и жестоко избивали. В Акко пострадал еврей, в Бат-Яме водителя приняли за араба. Это всего лишь несколько примеров насилия, вспыхивающего между жителями Израиля во многих уголках страны. Сотни человек уже арестованы после таких акций. В Лоде введено чрезвычайное положение.

Президент Израиля Реувен Ривлин предупредил о надвигающейся "гражданской войне". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил следующее: "Я хочу сказать гражданам Израиля: меня не волнует, закипает ли ваша кровь. Вам не позволено прибегать к самосуду. Ничто не оправдывает линчевание арабов евреями и наоборот. Это неприемлемо".

Какова доля палестинцев в населении Израиля?

При основании государства Израиль в 1948 году около 700 тыс палестинцев были вынуждены покинуть свою родину. С точки зрения палестинцев, это была "Накба" - катастрофа, этническая чистка, проведенная израильскими военными. Власти же страны утверждают, что речь шла о добровольном исходе, который последовал вслед за соответствующими призывами со стороны арабов. Из тех же представителей палестинской общины, которые остались на территории, сейчас являющейся израильской (за исключением жителей Восточного Иерусалима, у которых другой статус), вышли нынешние палестинские израильтяне, которых часто называют израильскими арабами.

Мечеть в городе Акко

В старом портовом городе Акко живут в основном палестинцы

В 2019 году они составляли около 21 процента населения Израиля. Их доля неуклонно растет в отчетах израильского статистического управления (CBS) на протяжении более 50 лет, потому что рождаемость в этой группе населения выше. Правые израильские политики видят в этом проблему, полагая, что таким образом подвергается опасности господствующее положение в стране еврейского населения. Ортодоксальные и ультраортодоксальные еврейские семьи, в которых традиционно много детей, заботятся о том, чтобы указанная тенденция замедлилась.

У палестинцев, проживающих в Израиле, в среднем более высокий уровень жизни, чем у жителей Западного берега реки Иордан или тем более сектора Газа. Но по сравнению с еврейским большинством у палестинцев меньше возможностей в том, что касается образования и материального обеспечения: по данным государственного института страхования, почти половина палестинских семей в Израиле жила в бедности в 2016 году. Для сравнения: среди еврейских семей этот показатель составил 13 процентов (статистика не включает ультраортодоксальных евреев, 45 процентов семей которых жили в бедности.)

Каково политическое влияние израильских палестинцев?

Закон о национальном государстве, принятие которого было инициировано правым правительством Нетаньяху в 2018 году, снизил влияние палестинского населения в стране. Согласно закону, Израиль объявлен "национальным домом еврейского народа", его единой и неделимой столицей является Иерусалим. Иврит - единственный государственный язык страны, статус арабского языка оговорен, но не уточнен.

Сославшись на этот закон, палестинские группы призвали бойкотировать последующие выборы в кнессет. Это привело к тому, что их политические силы оказались слабее представлены в парламенте, чем можно предположить, исходя из демографических данных. Блок "Общий список", сформированный еще перед выборами 2015 года как союз четырех основных арабских партий Израиля, присоединился к лагерю противников Нетаньяху.

Однако перед последними выборами, состоявшимися в марте 2021 года, партия "Объединенный арабский список" (РААМ) во главе с ее лидером Мансуром Аббасом вышла из блока. Аббас хочет использовать разногласия между еврейскими партиями в пользу палестинцев и перед выборами заявил о готовности поддержать будущее правительство - при максимально возможных уступках палестинцам. Между тем четверо депутатов кнессета от РААМ некоторое время даже считались своеобразными "делателями королей" - от их позиции зависело формирование правительства. Но последняя эскалация палестино-израильского конфликта помешала также и переговорам по созданию кабинета без партии Нетаньяху.

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  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

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  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

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  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

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    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

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  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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