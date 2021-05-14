Глава МИД ФРГ Мас представил план деэскалации конфликта в Газе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 16 мая, подчеркнул право Израиля на самооборону от "ракетного террора" со стороны палестинского движения ХАМАС, признанного в ЕС террористическим, и выступил за деаскалацию кризиса в секторе Газа путем реализации трех шагов.

На первом этапе должен быть прекращен ракетный террор, но втором - остановлено насилие и на третьем - обеспечено возвращение к переговорам между израильтянами и палестинцами о конкретных мерах по установлению доверия и мирному урегулированию на основе сосуществования израильского и палестинского государств, сказал германский министр.

"Зеленые" требуют направить в Газу посредников из ФРГ

Со своей стороны, кандидат на пост федерального канцлера от партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала правительство ФРГ активнее участвовать в урегулировании конфликта в Газе и направить в регион посредников.

"Безопасность Израиля - отвечает государственным интересам Германии. Мы не можем пассивно наблюдать за отвратительными нападениями со стороны ХАМАС. Федеральное правительство должно усилить телефонную дипломатию и направить в регион высокопоставленных посредников, чтобы вместе с ближайшими союзниками добиваться незамедлительного прекращения насилия", - сказала Бербок.

Совбез ООН вновь обсудит ситуацию в секторе Газа

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он в шоке от роста числа гражданских жертв в результате израильских ударов по сектору Газа. Он также выразил глубочайшую обеспокоенность разрушением в Газе здания, в котором размещались представительства иностранных СМИ. "Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любое произвольное нападение на гражданские и медийные структуры нарушает нормы международного права и должно быть предотвращено любой ценой", - заявил представитель Гутерриша.

Совет Безопасности ООН 16 мая в третий раз обсудит новую эскалацию конфликта в Газе. Виртуальное заседание по инициативе Китая, Норвегии и Туниса запланировано на 17:00 мск. В ходе двух предыдущих заседаний членам Совбеза не удалось согласовать совместное заявление из-за нежелания США осудить действия Израиля.

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