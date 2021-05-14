 Глава МИД ФРГ Мас представил план деэскалации конфликта в Газе | Новости из Германии о Германии | DW | 16.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Глава МИД ФРГ Мас представил план деэскалации конфликта в Газе

План Хайко Маса состоит из трех ступеней. На первом этапе, по его мнению, должен быть остановлен "ракетный террор" со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

Развалины после израильского удара по сектору Газа

Развалины после израильского удара по сектору Газа

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 16 мая, подчеркнул право Израиля на самооборону от "ракетного террора" со стороны палестинского движения ХАМАС, признанного в ЕС террористическим, и выступил за деаскалацию кризиса в секторе Газа путем реализации трех шагов.

На первом этапе должен быть прекращен ракетный террор, но втором - остановлено насилие и на третьем - обеспечено возвращение к переговорам между израильтянами и палестинцами о конкретных мерах по установлению доверия и мирному урегулированию на основе сосуществования израильского и палестинского государств, сказал германский министр.

"Зеленые" требуют направить в Газу посредников из ФРГ

Со своей стороны, кандидат на пост федерального канцлера от партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала правительство ФРГ активнее участвовать в урегулировании конфликта в Газе и направить в регион посредников.

"Безопасность Израиля - отвечает государственным интересам Германии. Мы не можем пассивно наблюдать за отвратительными нападениями со стороны ХАМАС. Федеральное правительство должно усилить телефонную дипломатию и направить в регион высокопоставленных посредников, чтобы вместе с ближайшими союзниками добиваться незамедлительного прекращения насилия", - сказала Бербок.

Совбез ООН вновь обсудит ситуацию в секторе Газа

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он в шоке от роста числа гражданских жертв в результате израильских ударов по сектору Газа. Он также выразил глубочайшую обеспокоенность разрушением в Газе здания, в котором размещались представительства иностранных СМИ.  "Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, что любое произвольное нападение на гражданские и медийные структуры нарушает нормы международного права и должно быть предотвращено любой ценой", - заявил представитель Гутерриша.

Совет Безопасности ООН 16 мая в третий раз обсудит новую эскалацию конфликта в Газе. Виртуальное заседание по инициативе Китая, Норвегии и Туниса запланировано на 17:00 мск. В ходе двух предыдущих заседаний членам Совбеза не удалось согласовать совместное заявление из-за нежелания США осудить действия Израиля.

Смотрите также:

  • Клубы дыма после ракетного обстрела жилых домов палестинцев в секторе Газа израильской военной авиацией, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Разрушения в секторе Газа

    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 02:29

Атаки на синагоги в Германии: в ФРГ обеспокоены антисемитскими акциями на фоне конфликта в Израиле

Аудио- и видеофайлы по теме

Боевики ХАМАС обстреливают Израиль: насколько жестким будет ответ? DW Новости (14.05.2021)  

Политики из Германии и США о ситуации в Израиле  

Также по теме

Israel I Gaza I Erneute Angriffs- und Zerstörungswelle im Nahen Osten

Что говорят в Берлине о конфликте в секторе Газа и роли России 14.05.2021

В правительстве Германии с растущей тревогой следят за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и однозначно поддерживают Израиль в вооруженном конфликте с палестинцами.

Iran | Esmail Qaani Nachfolger von Ghassem Soleimani

Иран обещал ХАМАС поддержку в борьбе с Израилем 16.05.2021

Иранское руководство считает "жестокими преступлениями" удары по целям в секторе Газа, нанесенные Израилем в ответ на обстрел его территории боевиками террористической группировки ХАМАС.

ARCHIV Israel | Panzer feuert auf Gazastreifen

Генсек ООН призвал Израиль и палестинцев прекратить обстрелы 14.05.2021

Погибло слишком много ни в чем не повинных людей, подчеркнул глава всемирной организации Гутерриш. США заявили, что Израиль имеет право на самооборону, и они будут обеспечивать его военное превосходство.

Реклама

Самые читаемые

Светлана Тихановская: год в роли народного лидера белорусов (фотогалерея)  

ХАМАС совершил массированный ракетный обстрел Тель-Авива  

Щит Израиля: как работает система ПВО "Железный купол"  