CNN: США направят морских пехотинцев к Израилю

Силы быстрого реагирования морской пехоты США в составе двух тысяч человек будут направлены к израильским берегам с целью деэскалации конфликта, сообщает американский телеканал.

Министерство обороны США приняло решение направить к берегам Израиля силы быстрого реагирования американской морской пехоты в составе двух тысяч военнослужащих, сообщает телеканал CNN в понедельник, 16 октября, ссылаясь на осведомленные источники.

По этим данным, морские пехотинцы усилят военное присутствие США, включающее ранее направленные в регион авианосцы USS Gerald R. Ford и USS Eisenhower.

Поддержка Израиля и сдерживание Ирана

Цель этих действий - поддержать Израиль и предотвратить возможное расширение конфликта, среди прочего подав сдерживающий сигнал Ирану. Где будут размещены морпехи, не уточняется, но в случае, если их направят в район Красного моря у южного побережья Израиля, войска США окажутся вблизи двух береговых линий страны.

Ранее американские СМИ сообщали, что глава Пентагона Ллойд Остин дал приказ подготовить 2000 военнослужащих для возможной отправки в Израиль, где им предстоит осуществлять медицинскую и материально-техническую поддержку. Это не означает, что американские военные действительно будут направлены в Израиль или станут принимать участие в боевых действиях, отмечали источники журналистов.

Пентагон координирует свои действия с Минобороны Израиля

Министр обороны США Ллойд Остин координирует свои действия с израильским коллегой Йоавом Галлантом, заявила ранее в тот же день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх . Как следует из заявления, размещенного на сайте ведомства, США работают над тем, чтобы Израиль получил все необходимое для защиты от дальнейших атак.

"Мы работаем над удовлетворением потребностей Израиля, которые включают в себя противовоздушную оборону, высокоточные боеприпасы, артиллерию и медицинское обеспечение", - подчеркнула Сингх.

Ранее ВВС США сообщали о переброске в регион эскадрилий истребителей F-15 и F-16, а также ударных эскадрилий А-10, указывается в сообщении Пентагона.

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