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CNN: США направят морских пехотинцев к Израилю

Александр Дельфинов
17 октября 2023 г.

Силы быстрого реагирования морской пехоты США в составе двух тысяч человек будут направлены к израильским берегам с целью деэскалации конфликта, сообщает американский телеканал.

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Американские военные перед посадкой в самолет (фото из архива)
Американские военные перед посадкой в самолет (фото из архива)Фото: Capt. Robyn Haake/Planetpix/Planet Pix/ZUMA/picture alliance

Министерство обороны США приняло решение направить к берегам Израиля силы быстрого реагирования американской морской пехоты в составе двух тысяч военнослужащих, сообщает телеканал CNN в понедельник, 16 октября, ссылаясь на осведомленные источники.

По этим данным, морские пехотинцы усилят военное присутствие США, включающее ранее направленные в регион авианосцы USS Gerald R. Ford и USS Eisenhower.

Поддержка Израиля и сдерживание Ирана

Цель этих действий - поддержать Израиль и предотвратить возможное расширение конфликта, среди прочего подав сдерживающий сигнал Ирану. Где будут размещены морпехи, не уточняется, но в случае, если их направят в район Красного моря у южного побережья Израиля, войска США окажутся вблизи двух береговых линий страны.

Ранее американские СМИ сообщали, что глава Пентагона Ллойд Остин дал приказ подготовить 2000 военнослужащих для возможной отправки в Израиль, где им предстоит осуществлять медицинскую и материально-техническую поддержку. Это не означает, что американские военные действительно будут направлены в Израиль или станут принимать участие в боевых действиях, отмечали источники журналистов.

Пентагон координирует свои действия с Минобороны Израиля

Министр обороны США Ллойд Остин координирует свои действия с израильским коллегой Йоавом Галлантом, заявила ранее в тот же день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Как следует из заявления, размещенного на сайте ведомства, США работают над тем, чтобы Израиль получил все необходимое для защиты от дальнейших атак.

"Мы работаем над удовлетворением потребностей Израиля, которые включают в себя противовоздушную оборону, высокоточные боеприпасы, артиллерию и медицинское обеспечение", - подчеркнула Сингх.

Ранее ВВС США сообщали о переброске в регион эскадрилий истребителей F-15 и F-16, а также ударных эскадрилий А-10, указывается в сообщении Пентагона.

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