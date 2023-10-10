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В Израиль прибыла первая партия срочной военной помощи США

Олег Соколенко
11 октября 2023 г.

В Израиле приземлился самолет с боеприпасами, отправленными США в рамках срочной военной помощи на фоне нападения боевиков ХАМАС. Госсекретарь США Блинкен посетит 11-13 октября Израиль и Иорданию.

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Боеприпасы из США
Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

В Израиле приземлился первый самолет с боеприпасами, отправленными США в рамках срочной военной помощи на фоне нападения на страну радикального исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает во вторник, 10 октября, агентство Reuters со ссылкой на израильских военных.

Ранее в тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Минобороны США для сдерживания агрессии готово перебросить на Ближний Восток дополнительные силы помимо авианосца "Джеральд Форд" и нескольких эскадрилий реактивных истребителей, об отправке которых в регион уже известно.

Представители администрации Байдена 8 октября обсудили усиление поддержки Израиля с руководством Палаты представителей Конгресса США. Речь шла о поставках, в частности, артиллерийских снарядов и ракет для системы противовоздушной обороны "Железный купол" в рамках действующих контрактов. Израиль, по данным газеты The Washington Post, запросил у союзника также некоторые другие боеприпасы и, кроме того, попросил Вашингтон расширить сотрудничество в сфере обмена разведданными. Глава Белого дома призвал Конгресс одобрить выделение новых средств на военную помощь Израилю.

Глава Госдепартамента приедет в Израиль и Иорданию

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен 11-13 октбря посетит с официальными визитами Израиль и Иорданию, где "встретится с высокопоставленными чиновниками", заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов. "Госсекретарь еще раз выразит свои соболезнования жертвам террористических атак на Израиль, самым решительным образом осудит эти нападения и подтвердит солидарность Соединенных Штатов с правительством и народом Израиля. Он также обсудит меры по укреплению безопасности Израиля и подчеркнет непоколебимую поддержку США права Израиля на самооборону", - говорится в официальном сообщении.

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