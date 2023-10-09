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Израиль просит США помочь с ракетами для ПВО и разведданными

Сергей Ромашенко
9 октября 2023 г.

Израиль на фоне агрессии ХАМАС нуждается в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПВО "Железный купол". Израильская сторона также попросила США усилить сотрудничество в сфере обмена разведданными.

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Палестинские боевики запускают ракеты по Израилю
Палестинские боевики запускают ракеты по ИзраилюФото: Mahmud Hams/AFP

Власти Израиля после нападения со стороны палестинского радикального движения ХАМАС попросили США помочь им с пополнением запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны "Железный купол", бомб малого диаметра и боеприпасов для пулеметов, сообщила в понедельник, 9 октября, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники издания, запрос о перехватчиках для "Железного купола" - это мера предосторожности на случай будущих обстрелов со стороны ХАМАС, а не признак того, что у Израиля заканчиваются снаряды.

По сообщению WP, Израиль также попросил Вашингтон расширить сотрудничество в сфере обмена разведданными в связи с угрозой новых боестолкновений на юге Ливана. Боевики ливанского радикального движения "Хезболлах" накануне обстреляли территорию Израиля из минометов, израильская армия в ответ нанесла удары из артиллерии.

Белый дом обсудил поддержку Израиля с Конгрессом

По сведениям CNN, представители администрации президента США Джо Байдена накануне вечером обсудили усиление поддержки Израиля с руководством Палаты представителей Конгресса США.

В Госдепартаменте и Пентагоне сообщили, что речь идет о поставках вооружений в рамках действующих контрактов. По словам источников, на встрече упоминались артиллерийские снаряды и ракеты для "Железного купола", а также дополнительное финансирование.

WP со ссылкой на источники передавала, что администрация Байдена может объединить военную помощь Израилю и Украине в один запрос, который будет направлен Конгрессу.

Нападение ХАМАС на Израиль

В США ожидают, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа в ближайшие 24-48 часов. Военные действия продлятся предположительно несколько недель. Израильские чиновники обратились с просьбой о помощи на случай, если конфликт распространится "на других региональных игроков", отмечает WP.

Джо Байден ранее заявил о безоговорочной поддержке Израиля и подчеркнул, что страна имеет право себя защищать. "Террористическим атакам никогда не может быть оправдания", - сказал он, предупредив, что "сейчас не время для какой-либо стороны, враждебной Израилю, использовать эти атаки для получения преимущества".

Палестинское радикальное движение ХАМАС 7 октября объявило о военной операции против Израиля и начало массированную ракетную атаку на страну, в приграничные районы вторглись боевики, которые захватили около ста заложников. Армия Израиля ответила авиаударами по целям в Газе. В Израиле погибли более 700 человек, палестинские власти сообщали о более чем 400 жертвах, число раненых с обеих сторон превысило 4 тысячи.

Смотрите также:

Нападение ХАМАС на Израиль

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