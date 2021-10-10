 Ангела Меркель напомнила об исторической ответственности Германии перед Израилем | Новости из Германии о Германии | DW | 10.10.2021

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Германия

Ангела Меркель напомнила об исторической ответственности Германии перед Израилем

Обеспечение безопасности Израиля является одной из основ государственной политики Германии, указала Ангела Меркель. Канцлер ФРГ находится с прощальным визитом в Израиле.

Ангела Меркель в Израиле

Ангела Меркель в Израиле

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), находящаяся с прощальным визитом в Израиле в очередной раз подчеркнула ответственность Германии за безопасность еврейского государства. Об этом она заявила в воскресенье, 10 октября, перед началом совместного заседания с израильским кабинетом министров.

По ее словам, то, что несмотря на преступления нацистов в отношении еврейского народа, двум странам удалось построить хорошие отношения, является счастливым случаем. Большой вклад в эти отношения внесла израильская сторона. Однако Холокост остается особым событием, за которое Германия несет и будет нести историческую ответственность, подчеркнула канцлер.

Так как демократическое еврейское государство Израиль, по словам Меркель, находится в окружении стран, в которых с западной точки зрения нет демократии, особенно важно расширение германского сотрудничества с ним во всех областях. Одной из них является безопасность. "Германия не остается нейтральной, когда речь идет о безопасности Израиля, напротив безопасность Израиля является одной из основ нашей государственной политики", - подчеркнула федеральный канцлер.

Прощальный визит Меркель в Израиль

В программе визита Ангелы Меркель в Израиль - встречи с членами кабинета министров и президентом  страны Ицхаком Герцогом, а также посещение мемориала Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме. Кроме того, в ходе визита состоится торжественное присвоение канцлеру почетного звания доктора Израильского технологического института в Хайфе.

Визит Меркель в Израиль состоялся незадолго до окончания ее срока пребывания в должности канцлера по приглашению нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Первоначально он был запланирован на 28-30 августа, но затем поездка была отменена из-за ситуации в Афганистане.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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