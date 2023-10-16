ЕС отправит в Египет самолеты с гумпомощью для сектора Газа

Самолеты доставят из Евросоюза в Египет палатки, лекарства и продукты питания, которые планируется передать жителям сектора Газа.

Европейский Союз запускает гуманитарный воздушный мост, с помощью которого направит на Ближний Восток самолеты с гуманитарными грузами для жителей сектора Газа. Заявление об этом было опубликовано на сайте Еврокомиссии (ЕК) в понедельник, 16 октября.

Два самолета с гуманитарными грузами Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) отправятся в Египет до 23 октября, указано в заявлении. В поставки войдут мобильные тенты, лекарства и предметы гигиены. Дополнительно ЕС готов поставить в сектор Газа предметы первой необходимости из собственных аварийных запасов. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) указала, что ЕК утроит текущий пакет гуманитарной помощи гражданскому населению региона - с 25 до 75 млн евро.

Согласно данным ООН, около миллиона жителей сектора Газа покинули свои дома в преддверии возможного начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере региона. При этом Израиль частично продолжает энергетическую блокаду сектора Газа, требуя от движения ХАМАС, признанного террористической организацией в ЕС, Израиле и США, освободить заложников, которые были захвачены в ходе масштабной атаки боевиков группировки на Израиль 7 октября. Однако 15 октября в городах на юге сектора была возобновлена подача воды.

Вместе с тем проведение наземной операции ЦАХАЛ откладывает, объясняя это необходимостью эвакуации мирных жителей с севера сектора Газа.

Канцлер Германии посетит Египет и Израиль в знак солидарности

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 17 октября посетит Израиль. "Для меня важно выразить солидарность с Израилем во время визита," - заявил в преддверии поездки глава германского кабмина. Ранее Шольц указал, что место Германии в сложившейся ситуации "может быть только на стороне Израиля".

В ходе поездки в регион канцлер ФРГ также посетит Египет, повторив тем самым состоявшиеся ранее визиты в обе страны главы МИД Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock). Министр иностранных дел во время своих выступлений также указала на солидарность Германии с Израилем, но призвала его власти учитывать гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

ХАМАС удерживает почти 200 израильских заложников

По последним данным израильской армии, число заложников, захваченных боевиками ХАМАС в стране, достигло 199 человек. Усилия по их возвращению являются "высшим приоритетом", указал представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Израильские вооруженные силы продолжают получать секретную информацию о заложниках в секторе Газа и находятся в контакте с их семьями, добавил Хагари. Он сообщил, что с момента атака ХАМАС погиб 291 израильский военнослужащий.

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