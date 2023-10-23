Может ли Катар выступить посредником между Израилем и ХАМАС?

Региональные интересы Катара, многовекторная политика и длительный опыт посредничества значат больше для разрешения конфликта на Ближнем Востоке, чем тесные отношения эмирата с Ираном и ХАМАС, заявили DW эксперты.

В ходе нынешней войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС посреднические усилия направлены на переговоры о прекращении огня и потенциальный обмен пленными и заложниками. Как сообщается, посредники пытаются выяснить, может ли стать реалистичным следующим шагом обмен израильтян и иностранцев, захваченных 7 октября боевиками ХАМАС, на палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

Так, при посредничестве Катара 20 октября были освобождены две гражданки США, приехавшие в Израиль к родным и взятые в заложники боевиками ХАМАС в кибуце Нахаль-Оз на юге страны.

Возможные посредники: Египет, Турция или Катар?

До сих пор свое посредничество предлагал Египет, который подписал мирное соглашение с Израилем еще в 1979 году и граничит с ним, а также с сектором Газа. Турция, которая поддерживает связи с Израилем, а также с исламистской организацией "Братья-мусульмане", палестинским крылом которой в секторе Газа является ХАМАС, также готова выступить в роли посредника.

Катар, который уже несколько раз был посредником между воюющими сторонами - например, во время конфликта между Израилем и ХАМАС в 2014 году, - также готов участвовать в переговорах. Однако эмират заморозил отношения с Израилем в 2009 году и широко известен щедрым финансированием группировки ХАМАС, которую ЕС, США, Германия и ряд других западных стран признали террористической организацией.

Кроме того, Катар также заявил, что Израиль несет ответственность за нападение на него боевиков ХАМАС, в результате которого погибло около 1400 мирных израильтян, солдат и иностранцев.

Несмотря на это, эксперт по Ближнему Востоку и Северной Африке британского аналитического центра Chatham House Санам Вакиль рассматривает Катар в качестве возможного посредника между Израилем и ХАМАС. Страны Ближнего Востока должны возглавить процесс деэскалации нынешнего военного конфликта, утверждает эксперт в статье, опубликованной на сайте Chatham House.

"Катар уже давно действует прагматично, используя финансовые стимулы для деэскалации напряженности и вооруженных конфликтов между Израилем и ХАМАС", - отметила Вакиль в интервью DW, добавив, что видит Катар как "естественного посредника, способного обеспечить безопасность заложников и найти пути для деэскалации и защиты людей на местах, в то время как гуманитарная ситуация ухудшается".

Хорошие отношения Катара с большинством политических игроков

В нынешнем конфликте Катар может стать посредником, поскольку эмират поддерживает хорошие отношения с почти всеми противостоящими политическими игроками, считает Гидо Штайнберг (Guido Steinberg), сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) и автор нескольких книг о терроризме на Ближнем Востоке.

Так, напоминает Штайнберг, в Катаре размещена крупная авиабаза США, и в то же время у эмирата хорошие отношения с Ираном - заклятым врагом Америки и Израиля и главным сторонником ХАМАС. В Катарских банках хранятся 6 млрд долларов иранских активов, размороженных в рамках сделки по освобождению пяти американцев, которые ранее были задержаны в Иране. 12 октября телеканал CNN сообщил, что США и Катар договорились не передавать Ирану эти средства в ответ на нападение ХАМАС на Израиль.

Исмаил Хания Фото: Hamas Chief Office/ZUMA Pree Wire/picture alliance

Уже более 10 лет штаб-квартира политического крыла ХАМАС расположена в катарской столице Дохе. Нынешний лидер ХАМАС Исмаил Хания с 2020 года живет в Турции и Катаре. Как отмечает Гидо Штайнберг, 7 октября Хания в прямом эфире катарской телекомпании "Аль-Джазира", которая по большей части финансируется правительством страны, около 30 минут с гордостью рассказывал о нападении ХАМАС на Израиль "без каких-либо комментариев со стороны редакторов" телекомпании.

"Можно предположить, что Хания заранее знал о нападении (на Израиль. - Ред.), а это означает, что по крайней мере некоторая информация о готовящемся нападении присутствовала в Дохе", - предположил эксперт в беседе с DW. Однако он не считает, что правительство Катара было заранее проинформировано об том.

Эксперт: Связи с Катара с ХАМАС ослабли

Сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Чинция Бьянко также сомневается, что правительство Катара знало о готовящемся нападении ХАМАС на Израиль, хотя и по другой причине.

"В рамках сближения с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Египтом в 2021 году, что положило конец четырехлетней изоляции страны в регионе, Катар согласился снизизить свои отношения с ХАМАС до минимума", - указала Бьянка в интервью DW. - Это включало сокращение финансовых потоков в сектор Газа". По мнению эксперта, у Катара "нет тех рычагов влияния, которые были раньше", что, в свою очередь, может сказаться на влияние эмирата за столом переговоров.

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