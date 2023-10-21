Семьи израильских заложников ждут возвращения своих близких

У Яира Мозес проблемы со сном, выглядит он изможденным. С субботы, 7 октября, когда боевики движения ХАМАС, признанного ЕС, США, Германией и рядом других стран террористической организацией, атаковали израильский кибуц Нир Оз, который расположен недалеко от границы с сектором Газа, Мозес ничего не слышал ни о своих родителях Маргалит и Гади, ни о других родственниках. "Мы не знаем, что с ними случилось. Все ли с ними в порядке? Ранены ли они? Моя мама - очень больная женщина. Ей нужны лекарства", - говорит Мозес в интервью DW.

Во вторник, 17 октября, он стоял перед зданием посольства Германии в Тель-Авиве, держа в руках фотографии своих родителей. Родители Яира разведены, о новой жене отца также нет сведений, как и о ее дочери и двух внучках. Мозес пришел к посольству ФРГ вместе с другими людьми, часть из которых имеют связи с Германией или два гражданства - немецкое и израильское.

Все эти люди ожидали встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), который в тот день посетил Израиль в знак солидарности. Шольц встретился с семьями, чьи родственники пропали без вести после нападения ХАМАС или находятся в заложниках в Газе. Яир Мозес надеется, что Германия поможет добиться освобождения заложников: "Давление (на ХАМАС. - Ред.) должно оказываться со стороны всего мира, и мы были благодарны, что он (Шольц. - Ред.) приехал".

Длительный процесс опознания жертв терактов

Мать Яира Мозеса Маргалит официально числится пропавшей без вести. "Мы передали образцы ДНК в полицию, но пока не получили от них ответа, - рассказал DW ее брат Ханан Коэн. - Мы знаем только, что ее телефон засекли где-то в Газе. И что ее бывший муж, Гади, тоже находится в Газе в качестве заложника. Но мы не знаем точно, что случилось с моей сестрой, а также с женой и детьми Гади".

По словам Ханана, им срочно нужна информация о родственниках и их самочувствии. Процесс опознания погибших во время терактов 7 октября все еще продолжается, и некоторые израильтяне пока точно не знают, что случилось с их родными.

Яир Мозес ищет любую информацию о своей матери, которая пропала без вести после теракта ХАМАС Фото: Tania Kraemer/DW

На данный момент израильская армия (ЦАХАЛ) уведомила семьи 203 заложников о том, что их близкие удерживаются в Газе, подтвердил в четверг, 19 октября, представитель военных. Террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад" утверждают, что в их руках находятся до 250 заложников, включая гражданских лиц и солдат. Правительство Израиля объявило войну ХАМАС после нападения боевиков группировки на более чем 20 израильских населенных пунктов на юге страны, в ходе которых были убиты сотни мирных жителей и солдат, а также захвачены заложники.

С тех пор погибли около 1400 израильтян, среди которых много мирных жителей. По данным палестинских органов здравоохранения, в секторе Газа, где проживает около 2,2 млн человек, в результате израильских ударов погибли более 3700 человек. Десятки тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в условиях полной блокады Газы, введенной Израилем, который поклялся полностью искоренить ХАМАС в регионе.

Давления на власти Израиля с целью возвращения заложников

На второй неделе боевых действий родственники и друзья пропавших без вести и похищенных установили палатку у комплекса зданий министерства обороны Израиля в центре Тель-Авива, чтобы оказать давление на правительство с целью освобождения заложников. Предполагается, что надвигающееся наземное вторжение ЦАХАЛ в Газу осложнит этот процесс и любые возможные переговоры о сделке по поводу заложников. ХАМАС и другие боевые палестинские группировки утверждают, что на данный момент в результате массированных авиаударов Израиля по Газе уже погибли более 20 заложников.

Орли Бар Кима (слева) хочет, чтобы израильские власти активнее добивались освобождения заложников Фото: Tania Kraemer/DW

17 октября Орли Бар Кима разрезала желтые ленточки и раздавала их собравшимся у здания Минобороны. Люди держали в руках плакаты с именами пропавших без вести или похищенных, а некоторые раздавали белые розы. "Мы хотим сказать нашему правительству, всему миру, что мы хотим вернуть наших детей. Мы хотим вернуть наших матерей и бабушек", - заявила Орли Бар Кима в интервью DW. - Мы все вместе в этом участвуем, и правительство обязано вернуть их". В настоящее время неизвестно, ведутся ли непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем о судьбе заложников, и некоторые родственники возмущены медлительностью правительства.

В воскресенье, 15 октября, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился с некоторыми родственниками заложников, пообещав им вернуть их родных домой. Это была первая подобная встреча, состоявшаяся более чем через неделю после нападения ХАМАС на Израиль. Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, как сообщается, заявил в субботу, что в данный момент активные переговоры на сей счет не ведутся. В то же время на международном уровне попытки содействовать освобождению заложников активизировались.

Поставки помощи в Газу вызывают возмущение у семей заложников

Израиль заявил, что не допустит поступления помощи в Газу через свои КПП, которые сейчас полностью закрыты, пока ХАМАС не освободит всех заложников. Однако в кабинете Нетаньяху уточнили, что разрешена будет доставка воды, медикаментов и продовольствия в южную часть Газы из Египта - при условии, что все это не попадет в руки ХАМАС.

Соглашение о возможных поставках гуманитарной помощи в Газу было встречено резкой критикой со стороны "Форума семей заложников и пропавших без вести", созданного для представления интересов некоторых семей похищенных израильтян. В заявлении этой группы отмечается, что разрешение на доставку гуманитарной помощи в Газу является "ужасным решением".

В прошлом такие страны, как Египет и Катар, часто выступали посредниками между ХАМАС и Израилем. Считается, что Германия также способствовала обмену пленными между ливанской шиитской военизированной группировкой "Хезболлах" и Израилем в 2008 году. Последний раз Израиль и ХАМАС через посредников обменивались пленными в 2011 году, когда израильский солдат Гилад Шалит, захваченный в 2006 году боевиками ХАМАС, был освобожден после пяти лет плена в обмен на освобождение 1027 палестинских заключенных, находившихся в израильских тюрьмах.

Но на этот раз, учитывая огромное число заложников, среди которых мирные жители, включая стариков, детей и подростков, задача сильно усложняется. Для семьи Маргалит Мозес каждый день ожидания становится настоящим кошмаром. "Любая новость лучше, чем неведение, - признается ее брат Ханан Коэн. - Даже если сестра мертва, мне просто необходимо это знать".

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