ОАЭ осудили атаку ХАМАС на Израиль и захват заложников

Нападение боевиков ХАМАС на города и деревни Израиля, а также ракетные удары по населенным пунктам являются "серьезной и тяжелой эскалацией", говорится в заявлении МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), опубликованном в воскресенье, 8 октября.

"Министерство потрясено сообщениями о том, что израильские мирные жители были похищены в качестве заложников из своих домов. Гражданские лица с обеих сторон всегда должны иметь полную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом и никогда не должны становиться объектом конфликта", - приводит заявление МИД страны государственное агентство ОАЭ WAM.

В ведомстве выразили соболезнования в связи с гибелью "израильтян и палестинцев в результате вспышки насилия" и призвали обе стороны к деэскалации. "Международное сообщество должно сохранять решимость перед лицом этих насильственных попыток сорвать текущие региональные усилия, направленные на диалог, сотрудничество и сосуществование", - подчеркнули в МИД ОАЭ, добавив, что остаются в тесном контакте со всеми региональными и международными партнерами, "чтобы быстро деэскалировать ситуацию" и "восстановить спокойствие" в Израиле и на Палестинских территориях.

Большинство арабских стран обвинили Израиль в атаке ХАМАС

Позиция ОАЭ, которые стали первой страной Персидского залива, нормализовавшей в 2020 году отношения с Израилем, заметно отличается от комментариев большинства других арабских стран региона. Некоторые из них еще накануне, 7 октября, открыто поддержали нападение ХАМАС на Израиль, как, например, Иран и Сирия, а некоторые - возложили ответственность за эскалацию на сам Израиль.

Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Катар и Оман в своих заявлениях подчеркнули, что нападение ХАМАС стало "результатом продолжающейся оккупации и лишения палестинского народа его законных прав".

В то же время заявление Саудовской Аравии было несколько более сдержанным - в нем звучал призыв к "немедленному прекращению эскалации между двумя сторонами, защите гражданского населения и самоконтролю". Подавляющее большинство западных стран выразили безусловную поддержку Израиля.

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