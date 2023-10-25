ФРГ поддержала Гутерриша на фоне призыва к его отставке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, "разумеется, пользуется доверием федерального правительства Германии". Такое заявление сделал в среду, 25 октября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Призыв Израиля к отставке Гутерриша

Ранее, вечером 24 октября, высокопоставленные представители Израиля раскритиковали Гутерриша за слова о том, что атаки террористической организации ХАМАС на Израиль произошли "не на пустом месте", и потребовали его отставки.

"Генеральный секретарь ООН, с пониманием относящийся к кампании массового убийства детей, женщин и стариков, не подходит для руководства ООН. Я призываю его незамедлительно уйти в отставку. Нет оправдания или смысла разговаривать с теми, кто выражает сострадание самым ужасным зверствам, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Просто нет слов", - написал, в частности, постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан в своем микроблоге на платформе Х.

Комментируя призывы Израиля к отставке генсека ООН, Штеффен Хебештрайт 25 октября подчеркнул, что "ситуация на данный момент остается очень напряженной". "Не думаю, что подобные призывы к отставке сейчас уместны", - добавил официальный представитель правительства ФРГ.

При этом он отказался давать оценку приведенным выше заявлениям Эрдана, указав лишь, что Германия стремится выступить посредником в сложившейся ситуации и что Берлин поддерживает Израиль.

Позиция Германии по прекращению огня на Ближнем Востоке

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли правительство ФРГ призывы к прекращению огня по гуманитарным причинам, Хебештрайт напомнил, что атаки на Израиль продолжаются и 200 человек по-прежнему находятся в заложниках в секторе Газа. "Вести себя в данной ситуации так, будто бы необходимо помириться или прекратить ведение огня, было бы с учетом этих обстоятельств несправедливо", - заявил он.

Ранее в поддержку генсека ООН высказался глава Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт. Критику в адрес Антониу Гутерриша со стороны Израиля он назвал "постыдной нападкой с целью заставить замолчать любой голос, говорящий правду".

Гутерриш заявил, что его неправильно поняли

Между тем сам Гутерриш заявил, что "шокирован" критикой Израиля в свой адрес и считает, что его заявления по поводу конфликта на Ближнем Востоке были представлены "в искаженном виде". "Как будто бы я оправдывал террористические атаки ХАМАС. Но это неправда. Все как раз наоборот", - указал генсек ООН, выступая в Нью-Йорке.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что считает необходимым внести ясность в ситуацию, "в особенности из уважения к жертвам и их семьям". По словам генсека ООН, он говорил, скорее, о "бедах палестинского народа", однако при этом четко дал понять, что "эти беды не могут оправдать ужасающие атаки ХАМАС".

Смотрите также: