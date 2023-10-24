Глава МИД Израиля отверг призыв к прекращению огня в Газе

Выступая на заседании Совбеза ООН, Эли Коэн заявил, что как цивилизованный мир объединился для победы над нацистами, так цивилизованный мир должен объединиться и для победы над ХАМАС.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в резкой форме отверг призывы к гуманитарному прекращению огня в Газе, прозвучавшие во время заседания Совета Безопасности ООН во вторник, 24 октября. "Скажите мне: каков ваш соразмерный ответ на убийство младенцев, изнасилование и сожжение женщин, обезглавливание ребенка? Как вы можете согласиться на прекращение огня с тем, кто поклялся уничтожить и убить вас?" - не сдержал эмоции глава израильского внешнеполитического ведомства в ответ на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к гуманитарному прекращению огня для доставки помощи нуждающимся в секторе Газа.

Коэн назвал террористическую группировку ХАМАС "новыми нацистами". По его словам, как цивилизованный мир объединился для победы над нацистами, так цивилизованный мир должен объединиться и для победы над ХАМАС.

Выступая на заседании Совета Безопасности, посвященному войне на Ближнем Востоке, Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Это может привести к непрерывным и масштабным поставкам помощи страдающему населению блокадного сектора Газа, заявил он. Гутерриш подчеркнул, что некоторая помощь уже дошла до жителей Газы. Однако эти немногочисленные грузы - лишь капля помощи в море нужды. По словам Гуттериша, запасы топлива ООН в Газе будут исчерпаны через несколько дней. Это стало бы еще одной катастрофой. Без топлива невозможно доставить гуманитарную помощь, в больницах не будет электричества. Питьевая вода не может быть очищена или перекачана, добавил политик.

Гуттериш нашел объяснение террору ХАМАС

Кроме того, Антониу Гутерриш заявил, что хоть и осуждает атаки террористов ХАМАС против Израиля, однако призвал помнить, что они не беспричинны и возникли не на пустом месте: "Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергался удушающей оккупации. Они видели, как их земля неуклонно поглощалась поселениями, <...> их экономика задушена, их дома были снесены. <...> Их надежды на политическое решение тяжелого положения тают", - сказал политик. По его словам, нападение ХАМАС не может оправдать "коллективное наказание палестинского народа".

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан осудил эти высказывания Гутерриша как "оправдание террора и убийств", цитирует дипломата агентство dpa. В свою очередь, глава МИД Израиля отменил запланированную в Нью-Йорке встречу с Гутерришем. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме подтвердил отмену встречи во вторник. Коэн написал в X-Post: "Я не буду встречаться с Генеральным секретарем ООН. После 7 октября нет места для взвешенной позиции". Террористическая организация ХАМАС, ответственная за массовые убийства "должна быть стерта с лица земли", добавил он.

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