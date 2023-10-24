Макрон предложил коалиции против ИГ бороться с ХАМАС

В ходе визита солидарности в Израиль президент Франции поддержал борьбу против терроризма и призвал соблюдать законы ведения войны и гуманитарное право. Он предолжил бороться с ХАМАС коалицией, созданной против ИГ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал Израиль в его борьбе против террористической группировки ХАМАС и призвал вместе с тем соблюдать международные принципы. Борьба с терроризмом должна быть беспощадной, но при этом нельзя игнорировать все правила, заявил он во вторник, 24 октября, после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

"Мы - демократии, которые борются с террористами, то есть демократии, которые уважают законы ведения войны и гарантируют доступ гуманитарной помощи", - подчеркнул французский лидер. Он пояснил, что демократические страны не атакуют мирных жителей - ни в секторе Газа, ни где бы то ни было. Среди прочего, он призвал обеспечить электричеством больницы в секторе Газа.

Одновременно Макрон выразил уверенность, что достижение стабильности на Ближнем Востоке будет возможно только в том случае, если Израиль допустит политическое урегулирование конфликта с палестинцами, то есть "признает законное право палестинцев на государство". Безопасность Израиля, общая борьба с терроризмом, соблюдение гуманитарного права и открытие перспективы политического урегулирования неразрывно связаны между собой, заявил он.

Макрон предложил задействовать в борьбе против ХАМАС коалицию против ИГ

Кроме того, Макрон предостерег ливанскую исламистскую группировку "Хезболлах" и поддерживающий ее Иран от вступления в конфликт, что будет представлять риск эскалации во всем регионе. Он также предложил задействовать международную коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Ираке и Сирии к действиям против исламистской организацией ХАМАС, признанной террористической в ЕС, США и Израиле. При этом он не пояснил, как именно эта возглавляемая США коалиция может быть привлечена к борьбе против ХАМАС.

В свою очередь израильский премьер в ходе совместной пресс-конференции с Макроном заявил, что война против группировки ХАМАС может затянуться. При этом после ее окончания в секторе Газа больше никто не будет жить "под тиранией ХАМАС", поскольку террористическая группировка будет уничтожена, пообещал Нетаньяху.

Визит солидарности Макрона в Израиль

Ранее в тот же день Макрон прибыл в Израиль, чтобы продемонстрировать полную солидарность в его войне против террористической группировки ХАМАС, но при этом призвать его щадить гражданское население при нанесении ответных ударов по сектору Газа.

"Тридцать наших соотечественников были убиты 7 октября. Девять человек до сих пор числятся пропавшими без вести или находятся в заложниках. В Тель-Авиве я выразил их семьям солидарность нашей нации", - говорится в коротком сообщении французского лидера, появившемся в микроблоге X вскоре после его прибытия в аэропорт Тель-Авива.

Французский президент намерен также встретиться с президентом Израиля Исааком Херцогом и лидерами оппозиции Яиром Лапидом и Бенни Ганцем, а также с главой Палестинской национальной администрации Махмутом Аббасом. В аэропорту Тель-Авива он встретился с французскими гражданами, чьи родственники были убиты или захвачены в заложники в ходе масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Среди 1400 погибших в результате этого нападения есть 30 французов. Еще девять французских граждан числятся пропавшими без вести, их освобождение является первоочередной задачей Франции, заявил Макрон. Ранее с визитами солидарности в Израиль прилетали канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент США Джо Байден.

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