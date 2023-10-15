Байден провел переговоры с лидерами Палестины и Израиля

США продолжат непоколебимую поддержку Израиля, в том числе и военную, заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, состоявшемся в субботу, 14 октября.

Вашингтон также предостерегает любые страны от попыток расширения палестино-израильского конфликта, эскалация которого произошла после масштабного нападения боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, указал Белый дом в заявлении по итогам переговоров лидеров США и Израиля.

Одновременно с этим в разговоре с Нетаньяху Байден обратил внимание на необходимость "обеспечить невинным гражданам доступ к воде, еде и медицинской помощи"

Этот призыв прозвучал на фоне продолжающейся энергоблокады, введенной Израилем в отношении сектора Газа, а также сообщений о готовности армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к масштабной наземной операции против сил ХАМАС, укрывающихся на его территории. Израиль при этом требует мирных жителей севера сектора Газа эвакуироваться на юг, но многие международные гуманитарные организации указывают на то, что такие действия приведут к гуманитарной катастрофе.

Байден поговорил с Аббасом впервые после атаки ХАМАС

В этот же день президент США провел телефонный разговор с главой Палестинской национальной автономии Махмудом Аббасом - беседа стала их первым диалогом после начала эскалации палестино-израильского конфликта.

По данным Белого дома, Байден в разговоре предложил Аббасу полную поддержку в "чрезвычайно необходимой гуманитарной помощи палестинскому народу, особенно в секторе Газа".

Он также указал, что "ХАМАС не выступает за право палестинского народа на достоинство и самоопределение", хотя сам Байден поддерживает эти права палестинцев.

Палестинское агентство новостей WAFA со ссылкой на офис Аббаса пишет, что палестинский лидер в разговоре с Байденом отверг идею перемещения палестинцев из сектора Газа. Аббас также поблагодарил Байдена за "его интерес, роль и усилия его администрации по достижению безопасности, стабильности и мира в регионе", сообщает WAFA.

США вряд ли смогут быть посредником в переговорах на Ближнем Востоке

Различные страны уже заявили о своем желании содействовать возвращению в Израиль захваченных боевиками ХАМАС заложников, открытию гуманитарного коридор для палестинского гражданского населения и переговорам о прекращении огня. Среди тех, кто уже готов оказать помощь в разрешении конфликта, - США, ЕС, Россия и Китай.

Однако наблюдатели видят посредниками в обсуждении этих вопросов между Израилем и ХАМАС не крупные державы, а именно страны региона. Ими могли бы стать Египет, Иордания или Катар, который ранее уже был посредником между Израилем и террористической группировкой, и в котором даже находится офис радикальных исламистов.

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