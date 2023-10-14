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Палестинцы бегут из сектора Газа перед наступлением Израиля

Сергей Ромашенко
14 октября 2023 г.

Тысячи жителей сектора Газа покинули свои дома, спасаясь от надвигающейся наземной военной операции Израиля. Премьер Израиля Нетаньяху пообещал очень жесткую реакцию на террор ХАМАС.

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Палестинцы бегут из сектора Газа
Палестинцы бегут из сектора ГазаФото: Hatem Moussa/AP/picture alliance

На фоне требований Израиля об эвакуации тысячи палестинцев в субботу, 14 октября, бежали из сектора Газа, спасаясь от надвигающегося наступления израильской армии в регионе. Накануне израильская армия призвала почти 1,1 млн палестинцев, проживающих в северной части сектора Газа, эвакуироваться в район пустыни, обосновав это тем, что в ближайшее время в регионе начнется массированная спецоперация.

По данным ООН, ранее уже более 300 тысяч палестинцев покинули свои дома, спасаясь от израильских авиаударов возмездия за нападение боевиков исламистского радикального движения ХАМАС на Израиль.

ООН осудила требования об эвакуации

Спецдокладчица ООН по внутренним перемещенным лицам Паула Бетанкур выразила возмущение требованиями Израиля об эвакуации сектора Газа и назвала это преступлением против человечности. "Немыслимо, чтобы более половины населения сектора Газа могло пересечь район активных боевых действий при отсутствии жизненно важных предметов и услуг без катастрофических гуманитарных последствий", - сказала она.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал незамедлительно обеспечить гуманитарный доступ ко всему сектору Газа, чтобы иметь возможность доставлять топливо, продовольствие и воду всем нуждающимся. На фоне резкой эскалации насилия в регионе Гутерриш подчеркнул важность уважения прав человека. "Даже войны имеют правила", - указал он.

Нетаньяху пригрозил жестким ответом на террор

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал очень жесткий ответ на террористическое вторжение ХАМАС, в результате которого, по последним данным, погибли более 1300 израильтян и еще около 150 захвачены в заложники.

"Наши враги только начали платить цену. Я не могу раскрыть, что произойдет, но могу сказать, что это только начало", - заявил он накануне вечером в телеобращении к народу.

Со своей стороны израильская армия сообщила, что за минувшие сутки Израиль нанес удары по отдельным районам сектора Газа с целью "очистить территорию от террористов и оружия" и "найти людей, пропавших без вести". Боевики ХАМАС заявили, что 13 октября в результате израильского авиаудара погибли 13 захваченных в Израиле заложников, в том числе иностранцы. Эта информация не имеет подтверждений из независимых источников.

В то же время армия Израиля в субботу утром сообщила, что в ходе одного из рейдов спецназа на территорию сектора Газа военные обнаружили тела погибших израильских заложников. 

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