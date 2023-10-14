Израиль анонсировал крупную наземную операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля объявила, что после мобилизации сотен тысяч резервистов готовится к атаке на ХАМАС с воздуха, моря и суши.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в субботу, 14 октября, о завершении подготовки к масштабной атаке на силы радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.

"Силы ЦАХАЛ, опираясь на обширные логистические усилия и мобилизовав сотни тысяч резервистов, готовятся к реализации широкого спектра наступательных планов, которые могут включать, среди прочего, комплексные и скоординированные удары с воздуха, моря и суши", - говорится в пресс-релизе израильской армии.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что вооруженные силы развернуты по всей стране и "готовы к следующим этапам войны с упором на крупную наземную операцию".

ЦАХАЛ возобновил удары по объектам ХАМАС

Вечером 14 октября ЦАХАЛ сообщил, что вновь "наносит широкомасштабные удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС". Ранее израильская армия несколько раз призывала гражданское население Газы эвакуироваться на юг сектора.

Руководство движения ХАМАС, признанного террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле, назвало эти призывы "ложной пропагандой". Ряд СМИ сообщили, что боевики препятствуют эвакуации. В ЦАХАЛ указали, что ХАМАС, пытаясь помешать выезду мирных жителей, заблокировал дорогу, ведущую на юг, из-за чего образовались транспортные заторы.

"ЦАХАЛ выявил тенденцию перемещения жителей на юг, хотя террористическая организация ХАМАС пыталась воспрепятствовать этому переезду, чтобы использовать этих жителей в качестве живого щита", - говорится в заявлении израильских военных .

Последствия атаки ХАМАС на Израиль

Сотни боевиков ХАМАС 7 октября проникли в израильские населенные пункты рядом с сектором Газа и начали убивать местных жителей. Всего в результате атаки погибло более 1300 жителей Израиля, еще около 150 человек были взяты в плен. Израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны и пообещали в ответ на нападение уничтожить ХАМАС.

На протяжении следующей недели ЦАХАЛ наносил удары по объектам радикального движения в секторе Газа. ХАМАС также обстреливал территорию Израиля. По данным израильской армии на 14 октября, в результат ударов были убиты более 1000 боевиков ХАМАС. Палестинская сторона заявила, что в результате обстрелов погибли более 2 тысяч человек.

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