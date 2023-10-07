Нетаньяху призвал покинуть сектор Газа перед атакой Израиля

Премьер-министр пообещал отомстить ХАМАС за атаку на Израиль, а также предложил оппозиции создать правительство национального единства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером в субботу, 7 октября, призвал жителей покидать сектор Газа, поскольку Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к ответной атаке на структуры ХАМАС, укрывающиеся там.

В своем обращении Нетаньяху пообещал "выиграть войну" и отомстить ХАМАС "за этот черный день, за Израиль и за наших граждан". "Все места, где базируется ХАМАС в этом городе зла, все места, где прячется ХАМАС и откуда он действует, - мы превратим в руины. Я говорю жителям Газы: уезжайте оттуда прямо сейчас, потому что мы скоро начнем там везде применять силу", - сказал Нетаньяху.

"Эта война займет время, она будет трудной. Впереди нас ждут трудные дни", - добавил премьер-министр.

Нетаньяху предложил оппозиции объединиться

Нетаньяху предложил главам крупнейших оппозиционных партий Израиля Яиру Лапиду и Бени Ганцу войти в правительство национального единства. Предполагается, что оно будет заниматься вопросами национальной безопасности, пока продолжится война с ХАМАС.

Лапид сообщил, что уже встретился с Нетаньяху и предложил создать профессиональное правительство, способное "вести тяжелую, сложную и длинную войну, которая нам предстоит", передает его слова агентство dpa. Среди прочего Лапид заявил, что предложил премьер-министру заменить свою крайне правую коалицию правительством широкого единства центристских партий.

По словам Лапида, Нетаньяху знает, что он "не сможет управлять войной" с его нынешним руководством. "Израилю необходимо, чтобы его возглавляло профессиональное, опытное и ответственное правительство", - сказал Лапид, назвав новую коалицию "сигналом врагам Израиля, что страна объединилась против своих врагов".

Как отмечает газета Haaretz, встреча Нетаньяху с лидерами оппозиции пока не привела к соглашению сторон.

Атака ХАМАС на Израиль

Террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль утром 7 октября. Участники движения заявили, что в ходе операции выпустили по городам Израиля пять тысяч ракет, а десятки боевиков проникли в израильские поселения на границе с сектором Газа - по воздуху или протаранив ограждения на границе.

Власти Израиля утверждают, что по территории страны ударило больше двух тысяч ракет. По данным властей Израиля, к вечеру число погибших в результате атаки достигло 250 человек, еще 1452 человека были госпитализированы. В частности, армия сообщила о гибели в бою с террористами из ХАМАС высокопоставленного офицера - 42-летнего полковника, командира бригады "Нахаль" Йонатана Штайнберга. По информации The Times of Israel, это один из самых высокопоставленных израильских офицеров, погибших в бою за последнее время. Он был убит в районе кибуца Керем-Шалом у границы с сектором Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в дневном обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны. На всей территории страны было введено чрезвычайное положение.

ЦАХАЛ ударил по ракетной установке и штабам террористов в секторе Газа

К вечеру ЦАХАЛ объявил, что армия восстановила контроль над большинством приграничных населенных пунктов, куда проникли боевики ХАМАС. Военные также подтвердили, что "значительное" количество израильских гражданских лиц и солдат были захвачены боевиками в качестве заложников.

ЦАХАЛ начал наносить удары по сектору Газа. Управляемое ХАМАС министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что за день в секторе Газа были убиты 232 человека и еще 1697 получили ранения.

ЦАХАЛ отчитался, что с помощью беспилотников была уничтожена ракетная установка, а также несколько ячеек ХАМАС, пытавшихся проникнуть на территорию Израиля, пишет The Times of Israel . Кроме того, истребители атаковали оперативный штаб ХАМАС, используемый группировкой для координации ракетных обстрелов, и штаб-квартиру "Палестинского исламского джихада", сообщили в ЦАХАЛ.

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