 Германия пока не готова признать палестинское государство | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.08.2022

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Мир

Германия пока не готова признать палестинское государство

ФРГ по-прежнему поддерживает принцип "два государства для двух народов", заявил канцлер Олаф Шольц по окончании встречи с главой Палестинской национальной автономии Махмудом Аббасом.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава ПНА Махмуд Аббас на пресс-конференции в Берлине

Олаф Шольц и Махмуд Аббас на пресс-конференции в Берлине

Германия пока не готова выступить за полное признание палестинского государства и по-прежнему поддерживает принцип "два государства для двух народов". Об этом заявил во вторник, 16 августа, в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по окончании встречи с главой Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмудом Аббасом. В то же время Шольц отклонил требование Аббаса, чтобы Европейский Союз и ООН признали палестинские территории независимым государством.

В настоящее время ПНА имеет статус наблюдателя при ООН, и "сейчас не время менять эту ситуацию", сказал канцлер. Все последующие шаги, по его словам, должны основываться на решении, которое будет принято в ходе переговоров с Израилем. В свою очередь Аббас обвинил Израиль в том, что тот уже долгое время именно этому препятствует. Он пообещал предпринять новую попытку добиться признания палестинского государства Организацией Объединенных Наций.

Кроме того, Махмуд Аббас выразил разочарование тем, что и США после визита президента Джо Байдена не представили никакой новой инициативы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. "Мы до сих пор ждем, когда за словами последуют практические шаги", - сказал он, подразумевая заявления Байдена, который также высказался в поддержку принципа "два государства для двух народов".

"Два государства для двух народов"

Идея "два государства для двух народов" была впервые сформулирована в докладе Палестинской королевской комиссии под руководством британского лорда Уильяма Пиля. Эта комиссия была созвана британским правительством, поскольку Великобритания с 1922 по 1947 годы управляла Палестиной по мандату Лиги наций. В докладе, представленном 7 июля 1937 года, было предложено разделить Палестину на еврейское и арабское государства.

Вокруг этого плана постоянно велись дискуссии. После Шестидневной войны 1967 года, во время которой Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан и Иерусалим, казалось, что не осталось возможностей для реализации концепции "двух государств". Новый импульс план получил в начале нового тысячелетия, пользуясь одобрением как среди израильтян, так и среди палестинцев. Однако по мере продолжения строительства еврейских поселений на оккупированных территориях отношение палестинцев к этому проекту ухудшалось.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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