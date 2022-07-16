 Байден: Для переговоров Израиля и Палестины еще нет почвы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.07.2022

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Мир

Байден: Для переговоров Израиля и Палестины еще нет почвы

Несмотря на то, что двухгосударственное решение кажется далекой целью, США не откажутся от попыток сблизить Израиль и Палестину, заявил американский президент.

Президент США Джо Байден пожимает руку главе Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуду Аббасу во время визита в Вифлеем 15 июля 2022 года

Джо Байден и Махмуд Аббас во время встречи в Вифлееме

Потепление отношений между Израилем и рядом арабских стран может дать толчок началу мирных переговоров между израильтянами и палестинцами, заявил президент США Джо Байден во время встречи с главой Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмудом Аббасом в пятницу, 15 июля. Однако американский лидер, который накануне пообщался в Иерусалиме с израильским руководством, признал, что "в данный момент еще не созрела почва для возобновления переговоров".

"Я знаю, что цель двухгосударственного урегулирования кажется такой далекой, в то время как такие неудобства, как ограничения на передвижение и поездки или ежедневное беспокойство о безопасности ваших детей, реальны и непосредственны", - сказал Байден Аббасу. "Соединенные Штаты и моя администрация не откажутся от попыток сблизить палестинцев, израильтян и обе стороны", - добавил он. При этом президент США отметил, что ПНА также предстоит проделать работу для создания условий, которые "помогут построить общество, способное обеспечить успешное демократическое будущее и успешное палестинское государство".

Аббас в свою очередь заявил, что пришло время "перевернуть страницу израильской оккупации на нашей земле". "Возможность урегулирования на основе сосуществования двух государств в пределах границ, существовавших до 1967 года, может быть доступна сегодня, но может не сохраниться в течение длительного времени".

"Два государства для двух народов"

Идея о "двух государствах для двух народов" была впервые сформулирована в докладе Палестинской королевской комиссии под руководством британского лорда Уильяма Пиля. Эта комиссия была созвана британским правительством, поскольку Великобритания с 1922 по 1947 год управляла Палестиной по мандату Лиги наций. В докладе, представленном 7 июля 1937 года, было предложено разделить Палестину на еврейское и арабское государства.

Вокруг этого плана постоянно велись дискуссии. После Шестидневной войны 1967 года, во время которой Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан и Иерусалим, казалось, что не осталось возможностей для реализации концепции "двух государств". Новый импульс план получил в начале нового тысячелетия, пользуясь одобрением как среди израильтян, так и среди палестинцев. Однако по мере продолжения строительства еврейских поселений на оккупированных территориях отношение палестинцев к этому проекту ухудшалось.

В прошлом Байден призывал израильские власти прекратить строительство поселений на оккупированных территориях и признать необходимость работать над решением, которое предусматривает сосуществование в регионе двух государств.

США требуют отчета об убийстве журналистки Абу Акле

В ходе встречи с Аббасом Байден пообещал также, что США продолжат настаивать на получении "полного и прозрачного" отчета об убийстве известной американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле. Она была убита 11 мая в Дженине на оккупированном Западном берегу реки Иордан во время репортажа о рейде израильских военных.

В обнародованном на прошлой неделе отчете Госдепартамента США говорилось, что хотя Абу Акле, вероятно, и была убита выстрелом с позиций израильских военных, это случилось "непреднамеренно" и из-за "трагических обстоятельств". В отчете также сказано, что пуля была слишком сильно повреждена, чтобы сделать однозначный вывод.

Семья Абу Акле опубликовала открытое письмо Байдену, в котором выразила свое разочарование расследованием и призвала президента помочь найти ответственного в убийстве журналистки, а также встретиться с ее родственниками во время его визита в регион.

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    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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