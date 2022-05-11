"Репортеры без границ" потребовали расследовать убийство журналистки "Аль-Джазиры"

Международная организация "Репортеры без границ" в своем заявлениив среду, 11 мая, назвала убийство палестинской журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле серьезным нарушением Женевских конвенций и потребовала срочного независимого расследования обстоятельств ее гибели.

"Репортеры без границ" разочарованы предложением министра иностранных дел Израиля Яира Лапида, чтобы его страна приняла участие в расследовании убийства журналистки: необходимо независимое международное расследование", - добавил генеральный директор организации Кристоф Делуар (Christophe Deloire) в своем Twitter-аккаунте.

Палестинская журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле была убита утром 11 мая во время съемки вооруженного конфликта в лагере беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Абу Акле получила пулевое ранение в голову. Ее доставили в госпиталь в критическом состоянии, и вскоре она умерла. Ширин Абу Акле был 51 год, она проработала на телеканале "Аль-Джазира" более 20 лет.

Репортер издания, находившийся рядом с Абу Акле, который также был ранен, рассказал, что они собирались снимать операцию израильской армии, как вдруг военные открыли стрельбу, не попросив журналистов уйти или прервать съемку. Другие коллеги журналистки говорят, что в момент убийства Абу Акле боев между палестинцами и израильтянами не было. Более того, по их словам, израильские военные не прекратили стрельбу даже когда Абу Акле была ранена. Все репортеры были в жилетах с надписью "Пресса" и касках.

Израильская армия возлагает вину на палестинцев

Израильская армия заявила в своем Twitter-аккаунте, что военные проводили в лагере в Дженине операцию по задержанию подозреваемых в терроризме, в ходе которой "десятки палестинцев открыли огонь по солдатам и бросали в них взрывные устройства", на что израильские военные ответили стрельбой. "Армия обороны Израиля расследует это событие и изучает возможность того, что журналисты были ранены палестинскими боевиками", - говорится в сообщении.

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