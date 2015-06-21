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Фото: Karim Jaafar/AFP/Getty Images
Телекомпания "Аль-Джазира"
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Арабская телекомпания со штаб-квартирой в Дохе
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Контекст
Кипр закрыл программу "золотых паспортов"
Кипр закрыл программу "золотых паспортов"
Программу отменили после скандала, в ходе которого выяснилось, что гражданство Кипра может получить даже осужденный.
Политика
01.11.2020
1 ноября 2020 г.
Кипр отменяет программу "золотых паспортов"
Кипр отменяет программу "золотых паспортов"
Президент Кипра заявил о неустранимых недостатках программы, а также злоупотреблениях ее условиями.
Политика
13.10.2020
13 октября 2020 г.
ЕС и США осуждают приговор журналистам в Египте
ЕС и США осуждают приговор журналистам в Египте
Приговорить журналистов к тюремному заключению означает препятствовать свободе слова, считают в Брюсселе.
30.08.2015
30 августа 2015 г.
Мансур обвинил в задержании правительство ФРГ
Мансур обвинил в задержании правительство ФРГ
Ахмед Мансур утверждает, что его задержание в Берлине инициировал Египет, повлияв на членов германского правительства.
23.06.2015
23 июня 2015 г.
Власти ФРГ освободили журналиста "Аль-Джазиры"
Власти ФРГ освободили журналиста "Аль-Джазиры"
Немецкий суд не предъявил обвинений журналисту "Аль-Джазиры" Ахмеду Мансуру, сообщает телеканал.
22.06.2015
22 июня 2015 г.
"Аль-Джазира" требует от ФРГ освободить журналиста
"Аль-Джазира" требует от ФРГ освободить журналиста
Телеканал назвал беспочвенными обвинения, выдвинутые против его сотрудника.
21.06.2015
21 июня 2015 г.
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