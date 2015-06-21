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Здание главного офиса телекомпании "Аль-Джазира" в Дохе (Катар)
Фото: Karim Jaafar/AFP/Getty Images

Телекомпания "Аль-Джазира"

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Арабская телекомпания со штаб-квартирой в Дохе

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Контекст

На Кипре

Кипр закрыл программу "золотых паспортов"

Кипр закрыл программу "золотых паспортов"

Программу отменили после скандала, в ходе которого выяснилось, что гражданство Кипра может получить даже осужденный.
Политика1 ноября 2020 г.
Паспорт Республики Кипр

Кипр отменяет программу "золотых паспортов"

Кипр отменяет программу "золотых паспортов"

Президент Кипра заявил о неустранимых недостатках программы, а также злоупотреблениях ее условиями.
Политика13 октября 2020 г.
Мохаммед Фахми обращается к судьям (фото из архива)

ЕС и США осуждают приговор журналистам в Египте

ЕС и США осуждают приговор журналистам в Египте

Приговорить журналистов к тюремному заключению означает препятствовать свободе слова, считают в Брюсселе.
30 августа 2015 г.
Ахмед Мансур

Мансур обвинил в задержании правительство ФРГ

Мансур обвинил в задержании правительство ФРГ

Ахмед Мансур утверждает, что его задержание в Берлине инициировал Египет, повлияв на членов германского правительства.
23 июня 2015 г.
Акция в Берлине за освобождение Ахмеда Мансура

Власти ФРГ освободили журналиста "Аль-Джазиры"

Власти ФРГ освободили журналиста "Аль-Джазиры"

Немецкий суд не предъявил обвинений журналисту "Аль-Джазиры" Ахмеду Мансуру, сообщает телеканал.
22 июня 2015 г.
Логотип "Аль-Джазиры" на одной из стен головного офиса телеканала в Дохе

"Аль-Джазира" требует от ФРГ освободить журналиста

"Аль-Джазира" требует от ФРГ освободить журналиста

Телеканал назвал беспочвенными обвинения, выдвинутые против его сотрудника.
21 июня 2015 г.
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