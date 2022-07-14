Байден заверил Израиль в непоколебимой поддержке США

Поддержка Израиля со стороны США останется "непоколебимой". Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду, 13 июля, во время своей первой поездки на Ближний Восток на посту главы американского государства.

По словам Байдена, связи между США и Израилем сегодня "глубже и сильнее", чем когда-либо раньше. В аэропорту имени Бен-Гуриона американского лидера встретили президент Израиля Ицхак Герцог, новый премьер-министром страны Яир Лапид и его предшественник Нафтали Беннет.

Во время приветственной церемонии Лапид заявил, что Байден - "один из лучших друзей, которые когда-либо были у Израиля".

Проблемы безопасности на Ближнем Востоке

Одной из тем, которые стороны планируют обсудить за время визита Байдена в Израиль, является проблема национальной безопасности. Кроме того, на повестке дня стоят вопросы "архитектуры безопасности" и "экономической архитектуры" на Ближнем Востоке, указал глава правительства Израиля. Здесь ключевую роль должен сыграть Авраамский договор (соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, инициированное 45-м президентом США Дональдом Трампом и подписанное 15 сентября 2020 года. - Ред.), благодаря которому целый ряд арабских государств возобновил отношения с Израилем.

Во время перелета из США в Израиль советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал журналистам, что президент США планирует в очередной раз подчеркнуть приверженность идее "двух государств для двух народов", однако не собирается предлагать какую-либо новую концепцию для мирного урегулирования конфликта между Израилем и палестинской автономией.

Встреча Байдена с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом запланирована на 15 июля.

Еще в аэропорту Байдену рассказали о системе ПРО "Железный купол"и продемонстрировали лазер для защиты от беспилотников. По сообщениям СМИ, Израиль надеется получить от США помощь в финансировании тактической системы ПРО "Железный луч", которую планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Некоторые эксперты предполагают, что Израиль попросит Байдена одобрить поставку мощной лазерной системы в арабские государства, такие как Саудовская Аравия.

Поездка Байдена в Саудовскую Аравию

15 июля Байден отправится в Саудовскую Аравию для встречи с руководством королевства. Предположительно, он постарается убедить власти этой страны увеличить экспорт нефти, чтобы сдержать рост цен на этот ресурс и погасить инфляцию в США.

Перед поездкой на Ближний Восток президент США неоднократно становился объектом критики из-за запланированного визита в Саудовскую Аравию. Во время избирательной кампании 2019 года Байден обещал призвать руководство Эр-Рияда к ответу за убийство Джамаля Хашогги - саудовского журналиста, критиковавшего правительство. Хашогги погиб от рук наемных убийц в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле осенью 2018 года. По данным американской разведки, заказчиком убийства является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман - фактический правитель королевства.

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