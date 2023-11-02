ЕС приветствовал возможность выезда людей из сектора Газа

Еврокомиссия выразила благодарность Египту в связи с эвакуацией ряда граждан ЕС, других иностранных граждан, а также раненых через пограничный переход Рафах между сектором Газа и этой страной.

Европейский Союз приветствует эвакуацию ряда граждан ЕС и других иностранных граждан, а также раненых через пограничный переход Рафах, ведущий из сектора Газа в Египет. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии , опубликованном вечером в среду, 1 ноября.

"Я хотела бы сердечно поблагодарить власти Египта за их замечательные усилия по оказанию помощи иностранным гражданам, сотрудникам международных организаций и членам их семей, в том числе европейским гражданам, в безопасном въезде в свои страны", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Евросоюз продолжит совместную работу с партнерами для преодоления гуманитарного кризиса в секторе Газа, подчеркнула она.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель также поблагодарил Египет за его "гуманитарные усилия, направленные на то, чтобы дать возможность раненым и другим людям организованно покинуть сектор Газа, а также США и Катар за посредничество в заключении этого гуманитарного соглашения". Боррель призвал к созданию гуманитарных коридоров и "перерывов для удовлетворения неотложных потребностей".

Число иностранцев, остающихся в Газе, точно неизвестно

Ранее агентство dpa со ссылкой на отделение Красного Полумесяца в Египте сообщило, что в составе покинувшей сегодня сектор Газа группы находились 285 человек. В свою очередь, агентство AFP со ссылкой на представителя властей Египта уточнило, что в эту страну прибыли в общей сложности 76 раненых жителей сектора Газа, а также 335 иностранцев и палестинцев с двойным гражданством.

Число граждан иностранных государств, которые в настоящее время находятся в секторе Газа, неизвестно. 31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил Конгрессу, что их число составляет примерно 1000 человек, 400 из которых - граждане США. В свою очередь, по данным телеканала CNN, помимо заложников, удерживаемых ХАМАС, в этом районе находятся не менее 500 американских граждан.

ЕС увеличил объем помощи в три раза

Согласно сообщению на сайте Еврокомиссии, ЕС увеличил объем гуманитарной помощи Газе в три раза - до 78 млн евро, "чтобы партнеры могли продолжать свою неоценимую гуманитарную работу". В рамках операции "Гуманитарный воздушный мост" начиная с 16 октября в Египет прибыло 6 рейсов более чем с 263 тоннами гуманитарной помощи.

Целью этой операции Евросоюза является содействие предварительному размещению грузов для быстрой доставки помощи нуждающимся в ней жителям сектора Газа. Кроме того, был задействован механизм гражданской обороны ЕС для оказания поддержки репатриационным рейсам из Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, жертвами которой стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны ЦАХАЛ наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже более 8300 человек. Подтверждения этих данных из независимых источников пока нет.

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