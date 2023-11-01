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Первая группа иностранцев из сектора Газа прибыла в Египет

Марина Барановская
1 ноября 2023 г.

По данным офиса Красного Полумесяца в Египте, в страну из сектора Газа 1 ноября должны въехать 545 иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством. В египетские больницы были доставлены раненые палестинцы.

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Иностранцы и палестинцы с двойным гражданством на КПП Рафах
Иностранцы и палестинцы с двойным гражданством на КПП РафахФото: Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Группа иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством из сектора Газа впервые после 7 октября, когда террористическая группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, въехала в Египет через пограничный переход Рафах. Агентство dpa со ссылкой на отделение Красного Полумесяца в Египте сообщает, что в составе группы находились 285 человек.

По словам Раеда Абдель Насера, генерального секретаря египетского Красного Полумесяца на Северном Синае, всего до конца дня в Египет должны въехать 545 иностранцев и палестинцев с двойным гражданством. После пересечения границы они будут доставлены в аэропорт Каира.

В числе покинувших сектор Газа - немцы, итальянцы и французы

Среди иностранцев, покинувших сектор Газа 1 ноября, есть и граждане Германии. Речь идет о немецких сотрудницах международных благотворительных организаций, сообщило министерство иностранных дел ФРГ в социальной сети X (прежнее название - Twitter). Оно уточнило, что их число - "небольшое однозначное".

В свою очередь министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети X написал: "Я только что разговаривал с первыми четырьмя итальянцами, покинувшими сектор Газа. Они устали, но находятся в добром здравии, им помогает итальянский консул в Каире. Мы продолжаем работать над тем, чтобы вывезти всех остальных".

По данным МИД Франции, в числе иностранцев, въехавших в Египет из сектора Газа, была и "первая группа" из пяти французских граждан. "Мы продолжаем наши усилия, чтобы все наши соотечественники, наши сотрудники и их семьи могли как можно скорее покинуть Газу", - говорится в заявлении французского министерства.

В больницы Египта прибыли палестинцы с ранениями

Отделение Красного Полумесяца в Египте также сообщило, что в египетские больницы, расположенные вблизи границы с сектором Газа, были доставлены "раненые и пострадавшие палестинцы". Агентство AFP со ссылкой на египетских пограничников на КПП Рафах пишет, что всего 1 ноября планируется пропустить в Египет 90 раненых жителей сектора Газа. По информации агентства, 2 ноября переход Рафах также будет открыт для пропуска на территорию Египта иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством.

Сколько граждан иностранных государств настоящее время находятся в секторе Газа, неизвестно. 31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил Конгрессу, что их число составляет примерно 1000 человек, 400 из которых - граждане США. По данным американского телеканала CNN, помимо заложников, удерживаемых ХАМАСом, в этом районе находятся около 500-600 граждан США.

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