Израиль начинает уличные бои в Газе. Чем они опасны?

Наземное наступление израильских войск на ХАМАС в секторе Газа переходит к следующему этапу: боям в городской черте. Они грозят крупными потерями не только сторонам конфликта, но и гражданскому населению.

"Мы будем продолжать до тех пор, пока не победим их, у нас нет альтернативы", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале ноября во время посещения базы ВВС Израиля. В ходе наземного наступления на силы движения ХАМАС (признано террористической организацией ЕС, Германией, США и большинством стран Запада. - Ред.), которое последовало за вооруженным нападением на Израиль и убийством более 1400 израильтян, ЦАХАЛ разрезал сектор Газа на две части и теперь окружает город Газа. Бои пока идут в его окрестностях, но вскоре могут переместиться и в сам город.

Армия Израиля уже много лет отрабатывает тактику ведения боев в городской черте в специальном центре, расположенном в пустыне Негев. Но теперь пришло время для реальных боестолкновений. "Израильские солдаты очень хорошо подготовились к этой операции, - отмечает в беседе с DW британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж из Портсмутского университета. - Опыта ведения уличных боев в городах у израильских военных больше, чем у любой другой армии в мире".

Уроки, извлеченные из боев за Мосул

США поддерживают Израиль в военном и дипломатическом отношении, но в ходе консультаций с израильским правительством предостерегают от слишком больших ожиданий. Боевые действия в городской местности "чрезвычайно тяжелы", а продвижение идет медленно, заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

Американцы знают, о чем говорят. Интенсивные боевые действия международной коалиции под руководством США против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке сопровождались большими потерями среди мирного населения

В результате авиаударов США иракский город Мосул был практически полностью разрушен, июнь 2018 года Фото: DW/S. Petersmann

По некоторым оценкам, только в боях за Мосул в 2016-2017 годах погибли около 10 тысяч мирных жителей. Ожесточенные бои за каждый дом, за каждую улицу велись девять месяцев - и это несмотря на то, что ИГ в то время находилось в международной изоляции и не получало никакой внешней поддержки.

Между тем ХАМАС в секторе Газа гораздо лучше оснащен в военном отношении и пользуется поддержкой Ирана и ливанской исламистской группировки "Хезболлах". Президент США Джо Байден в ходе визита в Израиль в конце октября говорил о том, что израильские власти не должны повторять ошибок США после терактов 11 сентября 2001 года и действовать под влиянием гнева.

Опасность со всех сторон

Однако же, очевидно, что пути назад для Израиля нет. Израильские вооруженные силы значительно превосходят подразделения ХАМАС по численности. Однако у боевиков есть одно существенное преимущество: они хорошо знают местность и давно готовились к этой войне.

Британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж Фото: DW

Фрэнк Ледвидж перечисляет ряд самых серьезных проблем при ведении боевых действий в городских условиях. Самая большая - это мины-ловушки. Повсюду в зданиях, многие из которых разрушены в ходе израильских воздушных и артиллерийских ударов, спрятаны скрытые детонаторы. Обнаружить эти ловушки тяжело, а их обезвреживание занимает много времени.

Другая не менее сложная проблема - разветвленная система туннелей в секторе Газа. В районах со смежной застройкой "боевики могут перемещаться между отдельными зданиями не выходя на улицу", говорит Ледвидж. Это усиливает опасность для израильских военных попасть в засаду. "Городской бой ведется в трех измерениях, - добавляет Ледвидж. - Вас могут атаковать спереди, сзади, сверху (с помощью беспилотников), а в Газе - через туннели - и снизу".

Солдатам ЦАХАЛ грозит еще одна опасность: их могут похитить и взять в плен, и тогда в заложниках у ХАМАС окажутся не только мирные жители, но и военные. В настоящее время ХАМАС удерживает более 200 израильских заложников из числа гражданских лиц, которых террористы могут использовать в качестве разменной монеты. Но если израильская армия попытается освободить их в ходе силовой операции, то, по мнению многих экспертов, ХАМАС заложников уничтожит.

Трудно определить, кто мирный житель, а кто - боевик

Один из самых острых вопросов в этом конфликте - судьба гражданского населения в секторе Газа и тактика ХАМАС, которое, по утверждениям многих экспертов, использует мирных палестинцев в качестве "живого щита". США и другие западные страны, в том числе и Германия, призывают Израиль гуманно относиться к мирным жителям, и Израиль дал это обещание. Однако, по данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС, в результате израильских атак уже погибли почти 10 тысяч человек.

Разрушения в Газе после ударов Израиля: военные действия в самом городе еще не начались Фото: Bashar Taleb/APA Images via ZUMA Press/picture alliance

Эти данные, впрочем, невозможно подтвердить с помощью независимых источников. Израиль неоднократно призывал гражданское население покинуть северную часть сектора Газа, ставшую основной зоной боевых действий против ХАМАС, но сотни тысяч людей по-прежнему остаются там. "В ходе уличных боев очень тяжело отличить террористов ХАМАС от мирных жителей", - признает Фрэнк Ледвидж.

Предупреждая о жертвах среди гражданского населения в результате израильского наступления, правительства западных стран учитывают и опасность региональной эскалации. "ХАМАС заинтересовано в том, чтобы снять ужасающие фотографии и видеокадры погибших палестинцев и тем самым втянуть в этот конфликт Иран и его прокси", - заявил недавно в интервью DW Ханс-Якоб Шиндлер (Hans-Jakob Schindler) из международной организации Counter Extremism Project.

Тем не менее лидер ливанского "Хезболлах" Хасан Насралла, выступая 3 ноября впервые после нападения ХАМАС на израильтян, не стал призывать к войне против Израиля. Тем самым "опасность региональной эскалации значительно уменьшилась, по крайней мере в краткосрочной перспективе", полагает Фрэнк Ледвидж. Насралла сохраняет реализм и признает, что подавляющее большинство ливанцев хотят, чтобы конфликт не выходил за пределы сектора Газа, добавляет эксперт.

Что будет после уничтожения ХАМАС?

Предыдущее крупное наземное наступление Израиля в секторе Газа было в июле 2014 года. Оно продлилось десять дней после начала массированных авиаударов, а в общей сложности тот вооруженный конфликт продолжался почти два месяца. Однако тогда Израиль не ставил цели полностью уничтожить ХАМАС. Министр обороны Израиля Йоав Галант не рассчитывает на прекращение боев в ближайшее время. "Это может занять месяц, два или три, но, в конце концов, ХАМАС прекратит свое существование", - заверил Галант несколько дней назад.

Протяженность туннелей, проложенных ХАМАС под сектором Газа, может превышать 500 километров Фото: Ashraf Amra/AA/picture alliance

Но даже если ливанское движение "Хезболлах" не откроет новый фронт на севере страны, а Израиль одержит решительную победу над ХАМАС, возникает вопрос, что будет дальше. Премьер-министр Израиля Нетаньяху в недавнем интервью американскому телеканалу ABC News сообщил, что после окончания боевых действий Израилю "придется взять на себя ответственность" за обеспечение безопасности в секторе Газа. Однако что конкретно планирует Израиль после завершения наземного наступления в секторе Газа, пока неясно.

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