Ближний Восток: глава ЕК предложила принципы урегулирования

Долгосрочное решение конфликта на Ближнем Востоке должно быть основано на безопасном сосуществовании двух государств, заявила Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в понедельник, 6 ноября, представила пять основных принципов возможного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Пришло время международных усилий для достижения мира в регионе, заявила она на встрече послов Евросоюза в Брюсселе. Предложения могут звучать "слишком амбициозными", однако нельзя не попытаться "найти долгосрочное решение, основанное на существовании двух государств бок о бок в мире и безопасности", отметила фон дер Ляйен.

Прежде всего, сектор Газа не может укрывать террористов, подчеркнула глава ЕК. "Мы знаем, что происходило после предыдущих войн в секторе Газа. ХАМАС начинал сразу же пополнять свой арсенал и готовиться к следующему конфликту, - объяснила она - Такого больше быть не может. Обсуждаются различные идеи о том, как это (отсутствие террористов в секторе Газа. - Ред.) можно обеспечить, включая создание международных миротворческих сил под мандатом ООН".

Во-вторых, считает глава Еврокомиссии, террористическая организация ХАМАС не может контролировать сектор Газа или управлять им. "Должна быть только одна Палестинская национальная администрация и одно палестинское государство", - указала фон дер Ляйен.

Брюссель - против блокады Газы

"В-третьих, не может быть никакого долгосрочного присутствия израильских сил безопасности в Газе, - продолжила фон дер Ляйен. - Газа - важнейшая часть любого будущего палестинского государства". В-четвертых, недопустимо насильственное изгнание палестинцев из Газы, отметила глава ЕК. По ее словам, подобный шаг грозит лишь усилить дестабилизацию в регионе.

Пятым и последним базовым принципом фон дер Ляйен назвала недопустимость продолжающейся блокады сектора Газа. "Такая политика не работает. ХАМАС продолжает увеличивать свой арсенал, а экономика в Газе рухнула, - сказала немецкий политик. - 70 процентов молодежи в Газе - безработные. Это может привести лишь к их дальнейшей радикализации".

"В конце концов израильтяне и палестинцы должны сами договориться о пути развития. Но я убеждена, что мы, в ходе международных усилий, должны внести свой вклад, предложив принципы послевоенного времени, которые могут помочь в поиске точек соприкосновения", - так председатель Еврокомиссии объяснила свою инициативу.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9770 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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